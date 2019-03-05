В Кемерове прошел Всекузбасский съезд директоров школ

В Кемерове 5 марта прошел I Всекузбасский съезд директоров школ: более 850 человек собрались, чтобы обсудить самые злободневные вопросы кузбасского среднего образования. На мероприятии присутствовали губернатор Сергей Цивилев, его замы, депутаты, ректоры вузов, директора школ, представители профсоюзных организаций и родительских комитетов.

Усилить профориентационную работу

Приветствуя участников встречи, Сергей Цивилев отметил, что съезд директоров – важное историческое событие, призванное определить направления развития системы образования Кузбасса.

- На сегодняшний день в сфере образования области проделана огромная работа. В Кемерове открыт детский технопарк «Кванториум». Еще один появится в Новокузнецке. Стартовало строительство Президентского кадетского училища. Эксперты Московского государственного университета провели экспертизу и высоко оценили систему школьного образования региона. Но предстоит выполнить серьезные задачи по развитию образования. Для этого нам нужен серьезный системный подход – дорожная карта, которая будет составлена на основе ваших предложений, резолюции съезда, - обратился губернатор к педагогическому сообществу.

Сергей Цивилев затронул проблему нехватки квалифицированных кадров для промышленности региона – для ее решения, считает губернатор, необходимо усилить профориентационную работу. Также губернатор поручил педагогическому сообществу обратить внимание на вопросы цифровизации, организации питания, безопасности в школах, творческой деятельности и физической подготовки учащихся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/695446" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев о Всекузбасском съезде директоров школ.Екатерина БОРМОТОВА

Губернатор рассказал, что для улучшения качества питания в кузбасских школах будет внедрена новая система закупок продуктов – через электронные площадки. Данная система должна привести к экономии бюджетных средств, повысить качество закупаемой продукции и обеспечить прозрачность всех сделок.

Учесть пожелания школьников и родителей

Отдельно участники форума обсудили вопрос строительства и ремонта образовательных учреждений.

- Школы должны строиться и ремонтироваться с учетом пожеланий детей, их родителей и учителей. Такой подход показал свою эффективность на примере реконструкции школы № 25 в Салаире. Сегодня салаирская школа - место, куда дети хотят идти, - сказал губернатор.

Более подробно о проводимой в Кузбассе работе по строительству и ремонту образовательных учреждений рассказал заместитель губернатора Глеб Орлов. Он отметил, что до конца 2021 года в рамках национального проекта «Демография» в Кузбассе будут построены 18 детских садов. Уже сейчас ведется строительство семи: трех - в Кемерове, по одному - в Новокузнецке, Киселевске, Гурьевске и Прокопьевском районе. Планируется, что во всех них откроются ясельные группы для детей до трех лет.

Более 850 участников съезда обсудили самые острые вопросы образования Кузбасса

В 2019 году в регионе был запущен новый проект - «Губернаторская школа». В его рамках ежегодно будут ремонтироваться по 12 школ. Бюджет на это заложен немаленький: по 2,5 миллиарда рублей в год. На данный момент в пилотный проект включены 11 общеобразовательных учреждений в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, а также в Гурьевском, Кемеровском, Мариинском, Топкинском и Юргинском районах. В пяти из них уже ведутся работы.

Также участники съезда внесли предложения по совершенствованию системы оценки качества образования, решению кадрового дефицита в школах, унификации зарплат учителей, обеспечения безопасности.