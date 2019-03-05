2019-03-05T14:06:43+03:00
Общество

В Кемерове прошел Всекузбасский съезд директоров школ

На нем собрались более 850 человек
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев: Съезд директоров – важное историческое событие, призванное определить направления развития системы образования КузбассаСергей Цивилев: Съезд директоров – важное историческое событие, призванное определить направления развития системы образования Кузбасса
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В Кемерове 5 марта прошел I Всекузбасский съезд директоров школ: более 850 человек собрались, чтобы обсудить самые злободневные вопросы кузбасского среднего образования. На мероприятии присутствовали губернатор Сергей Цивилев, его замы, депутаты, ректоры вузов, директора школ, представители профсоюзных организаций и родительских комитетов.

Усилить профориентационную работу

Приветствуя участников встречи, Сергей Цивилев отметил, что съезд директоров – важное историческое событие, призванное определить направления развития системы образования Кузбасса.

- На сегодняшний день в сфере образования области проделана огромная работа. В Кемерове открыт детский технопарк «Кванториум». Еще один появится в Новокузнецке. Стартовало строительство Президентского кадетского училища. Эксперты Московского государственного университета провели экспертизу и высоко оценили систему школьного образования региона. Но предстоит выполнить серьезные задачи по развитию образования. Для этого нам нужен серьезный системный подход – дорожная карта, которая будет составлена на основе ваших предложений, резолюции съезда, - обратился губернатор к педагогическому сообществу.

Сергей Цивилев затронул проблему нехватки квалифицированных кадров для промышленности региона – для ее решения, считает губернатор, необходимо усилить профориентационную работу. Также губернатор поручил педагогическому сообществу обратить внимание на вопросы цифровизации, организации питания, безопасности в школах, творческой деятельности и физической подготовки учащихся.

Сергей Цивилев о Всекузбасском съезде директоров школ.Екатерина БОРМОТОВА

Губернатор рассказал, что для улучшения качества питания в кузбасских школах будет внедрена новая система закупок продуктов – через электронные площадки. Данная система должна привести к экономии бюджетных средств, повысить качество закупаемой продукции и обеспечить прозрачность всех сделок.

Учесть пожелания школьников и родителей

Отдельно участники форума обсудили вопрос строительства и ремонта образовательных учреждений.

- Школы должны строиться и ремонтироваться с учетом пожеланий детей, их родителей и учителей. Такой подход показал свою эффективность на примере реконструкции школы № 25 в Салаире. Сегодня салаирская школа - место, куда дети хотят идти, - сказал губернатор.

Более подробно о проводимой в Кузбассе работе по строительству и ремонту образовательных учреждений рассказал заместитель губернатора Глеб Орлов. Он отметил, что до конца 2021 года в рамках национального проекта «Демография» в Кузбассе будут построены 18 детских садов. Уже сейчас ведется строительство семи: трех - в Кемерове, по одному - в Новокузнецке, Киселевске, Гурьевске и Прокопьевском районе. Планируется, что во всех них откроются ясельные группы для детей до трех лет.

Более 850 участников съезда обсудили самые острые вопросы образования Кузбасса

Более 850 участников съезда обсудили самые острые вопросы образования Кузбасса

В 2019 году в регионе был запущен новый проект - «Губернаторская школа». В его рамках ежегодно будут ремонтироваться по 12 школ. Бюджет на это заложен немаленький: по 2,5 миллиарда рублей в год. На данный момент в пилотный проект включены 11 общеобразовательных учреждений в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, а также в Гурьевском, Кемеровском, Мариинском, Топкинском и Юргинском районах. В пяти из них уже ведутся работы.

Также участники съезда внесли предложения по совершенствованию системы оценки качества образования, решению кадрового дефицита в школах, унификации зарплат учителей, обеспечения безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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