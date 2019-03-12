Обиженный студент брызнул в лицо дежурным из перцового баллончика в Кемерове

В Кемерове студент горнотехнического техникума распылил перцовый баллончик в лицо дежурным и преподавателям. Молодой человек обиделся за то, что у него забрали пропуск.

Неприятный инцидент произошел днем 12 марта. Студент третьего курса опоздал на занятия, за что у него забрали пропуск, забрать который он смог бы только после отработки. Но молодой человек не захотел отрабатывать и распылил перцовый баллончик в лицо дежурным студентам второго курса.

- Мальчик опоздал в техникум, а у нас за опоздания отбирают пропуск и заставляют отрабатывать их. Дежурные выполняли свои обязанности, а мальчику это не понравилось, вот он и брызнул перцовым баллончиком в девочку и в мальчика, то есть в дежурных, - рассказала студентка Кемеровского горнотехнического техникума Ксения Сухотина.

Из-за давки некоторым пришлось прыгать в окна на крышу Фото: Ксения Сухотина

Дальше под руку вспылившего студента попались двое преподавателей и несколько учащихся, которые попытались его успокоить, но в них он тоже брызнул из баллончика и убежал.

В учреждении началась суматоха и давка, раздетые студенты стали выбегать на улицу – кто-то прыгал из окон на крышу, а потом уже спускался по сугробам на землю.

На место приехала бригада скорой помощи. Как рассказал другой очевидец Данил, одного студента, который пострадал больше всех, увезли в больницу. Данная информация сейчас проверяется. Также в больницу увезли и самого хулигана.

В техникуме «Комсомольской правде» пояснили, что в данный момент проводится внутреннее расследование.