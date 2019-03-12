Вредное производство должно быть закрыто: Сергей Цивилев осмотрел углепогрузочные станции юга Кузбасса

Губернатор Сергей Цивилев осмотрел ряд углепогрузочных станций юга Кузбасса на их соответствие экологическим нормам. Глава региона остался недоволен их работой.

Во вторник, 12 марта, Сергей Цивилев вместе с главами районов и городов юга Кузбасса отправился в рейд по станциям углепогрузки. Первым делом областные чиновники осмотрели станцию, принадлежащую компании «Карбон Уголь», которая располагается рядом с жилыми территориями Прокопьевского района. принимавшая участие в рейде глава муниципалитета Наталья Шабалина рассказала, что часто уголь возят на станцию по дорогам общего пользования: тонары с сырьем идут мимо поселка Школьный наряду с городскими автобусами.

Далее Цивилев осмотрел три углепогрузочных станции, которые находятся в черте города Прокопьевска и принадлежат компаниям «Углеводородное сырье», ИП «Гроздев» и «СПК Красногорский». Как оказалось, уголь на них также доставляют по городским дорогам.

Осматривая станцию компании «Углеводородное сырье», губернатор отметил, что погрузка угля здесь идет без системы пылеподавления и соблюдения противопожарных норм.

Сергей Цивилев поручил главам Прокопьевска и Прокопьевского района подготовить и передать материалы о деятельности осмотренных станций в департамент угольной промышленности и контрольные органы.

- Видно, что деятельность таких площадок не соответствует экологическим нормам, тем не менее, мы должны получить официальную правовую оценку работы углепогрузочных станций. Только после этого будем предпринимать конкретные шаги. Но наша позиция однозначна – производство, наносящее вред экологии, дорожному хозяйству не выгодно экономике Кузбасса и должно быть закрыто», – подчеркнул Цивилев.

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«Проблема острая. Она у меня на контроле. Продолжу выезжать на погрузочные станции сам. И эта работа с нашей стороны будет только усиливаться. Спасибо за ваше участие - продолжайте информировать меня о нарушениях», - написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте». (подробности)