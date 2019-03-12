Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о нарушениях перевозки угля

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-12T12:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кемеровской области призвал жителей сообщать о нарушениях, которые допускают предприятия при перевозке угля. Сергей Цивилев пообещал наказать нарушителей.

Глава региона отметил, что за последние дни получил немало фотографий и видео, на которых запечатлены нарушения правил перевозки угля. Он пообещал вычислить нарушителей по номерам и наказать.

«Проблема острая. Она у меня на контроле. Продолжу выезжать на погрузочные станции сам. И эта работа с нашей стороны будет только усиливаться. Спасибо за ваше участие - продолжайте информировать меня о нарушениях», - написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на юге региона запретили перевозку угля по городским дорогам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске

«В Киселевске продолжается борьба за чистый снег. Именно борьба, по-другому эту ситуацию не назовешь. Угольщики долгое время не хотели слышать людей, но киселевчане не одни – мы им поможем достучаться до нерадивых промышленников», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU