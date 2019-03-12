2019-03-12T12:32:35+03:00
Общество

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о нарушениях перевозки угля

Губернатор пообещал наказать нарушителей
Екатерина БОРМОТОВА
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Запрет перевозки угля по городам на юге Кузбасса нарушается Кадр: страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"Запрет перевозки угля по городам на юге Кузбасса нарушается Кадр: страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"
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Губернатор Кемеровской области призвал жителей сообщать о нарушениях, которые допускают предприятия при перевозке угля. Сергей Цивилев пообещал наказать нарушителей.

Глава региона отметил, что за последние дни получил немало фотографий и видео, на которых запечатлены нарушения правил перевозки угля. Он пообещал вычислить нарушителей по номерам и наказать.

«Проблема острая. Она у меня на контроле. Продолжу выезжать на погрузочные станции сам. И эта работа с нашей стороны будет только усиливаться. Спасибо за ваше участие - продолжайте информировать меня о нарушениях», - написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на юге региона запретили перевозку угля по городским дорогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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