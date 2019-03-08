Сергей Цивилев рассказал о борьбе за чистый снег в Киселевске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-08T11:20:29+03:00

Губернатор сообщил, что уголь по дорогам общего пользования больше не возят

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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как ведется борьба за чистый снег в Киселевске. Глава региона сообщил, что большегрузы с углем больше не ездят по дорогам общего пользования.

Сергей Цивилев рассказал о последних новостях из Киселевска, где из-за работы угольных предприятий снег стал черным, как земля. Сложившаяся в городе экологическая ситуация шокировала кузбассовцев.

«В Киселевске продолжается борьба за чистый снег. Именно борьба, по-другому эту ситуацию не назовешь. Угольщики долгое время не хотели слышать людей, но киселевчане не одни – мы им поможем достучаться до нерадивых промышленников», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что неоднократно сам выезжал в город, а также поручил взять на контроль ситуацию начальнику областного департамента природных ресурсов и экологии Сергею Высоцкому, который теперь будет частым гостем Киселевска.

«Вернувшись из последней поездки, Высоцкий доложил – по дорогам общего пользования уголь больше не перевозят. Везде поставили знаки, запрещающие проезд большегрузов. Несколько предприятий уже ставят противопылевые экраны. Обустраивается крытая галерея транспортировки угля», - отметил губернатор.

Цивилев подчеркнул, что не даст угольщикам отравлять жизнь киселевчанам. А также призвал кузбассовцев фиксировать нарушения большегрузами указанных запретов.

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ИСТОЧНИК KP.RU