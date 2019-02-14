Власти Кузбасса рассказали о методах борьбы с черным снегом

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-14T07:13:02+03:00

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Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал, как власти собираются решать экологические проблемы в городах, где ведется добыча угля. В первую очередь, будут пересмотрены экологические программы угольных предприятий региона.

Ранее жители Киселевска опубликовали видео, на котором запечатлели черный снег. Непривычный для многих цвет снега буквально шокировал кузбассовцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691404" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы обсуждают черный снег..Видео: Insyagram, "Регион 142"

- Там не только обогатительная фабрика вносит свою лепту. И угольные котельные, и транспорт, и рядом работающие предприятия. Есть такая проблема, она в принципе во всех населенных пунктах, где присутствуют неблагоприятные метеоусловия, - отметил заместитель губернатора. Он также рассказал, как власти собираются решать эту проблему.

- Завтра мы в 9 часов собираем всех руководителей предприятий угольной промышленности, разрезов, фабрик, шахт Киселевска. Будем с ними отрабатывать вопросы по пересмотру их программ экологических, по применению новых технологий. Все это будет завтра обсуждено и мы выработаем план, как будем с этим бороться, - добавил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU