2019-02-14T07:13:02+03:00
Общество

Власти Кузбасса рассказали о методах борьбы с черным снегом

Будут пересмотрены экологические программы угольных предприятий
Екатерина БОРМОТОВА
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Андрей Панов обсудит с руководителями угольных предприятий Киселевска методы борьбы с черным снегомАндрей Панов обсудит с руководителями угольных предприятий Киселевска методы борьбы с черным снегомФото: Лариса МАРУЦАК
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Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал, как власти собираются решать экологические проблемы в городах, где ведется добыча угля. В первую очередь, будут пересмотрены экологические программы угольных предприятий региона.

Ранее жители Киселевска опубликовали видео, на котором запечатлели черный снег. Непривычный для многих цвет снега буквально шокировал кузбассовцев.

Кузбассовцы обсуждают черный снег..Видео: Insyagram, "Регион 142"

- Там не только обогатительная фабрика вносит свою лепту. И угольные котельные, и транспорт, и рядом работающие предприятия. Есть такая проблема, она в принципе во всех населенных пунктах, где присутствуют неблагоприятные метеоусловия, - отметил заместитель губернатора. Он также рассказал, как власти собираются решать эту проблему.

- Завтра мы в 9 часов собираем всех руководителей предприятий угольной промышленности, разрезов, фабрик, шахт Киселевска. Будем с ними отрабатывать вопросы по пересмотру их программ экологических, по применению новых технологий. Все это будет завтра обсуждено и мы выработаем план, как будем с этим бороться, - добавил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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