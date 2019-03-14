За начальника ГИБДД Новокузнецкого района предложили залог 1,5 миллиона рублей

В Центральном районном суде Новокузнецка избрали меру пресечения начальнику Новокузнецкого района Павлу Масленникову и его заместителю Андрею Харченко. Оба они будут находиться под стражей в течение двух месяцев.

В своей речи следователь по особо важным делам Следственного комитета Кемеровской области Дмитрий Кивалов отметил, что Павел Масленников должен быть заключен на время расследования под стражу, так как в противном случае он может оказывать воздействие на свидетелей и подчиненных сотрудников или скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью уйти от уголовной ответственности. Сам же Масленников попросил избрать более мягкую меру пресечения.

– Я готов уволиться из органов внутренних дел, не оказывать никакого давления на следствие, – заявил глава Госавтоинспекции Новокузнецкого района. – С учетом моего здоровья я не собираюсь покидать Новокузнецк, скрываться от органов. Готов всячески помогать следствию.

Просили смягчить меру пресечения и свидетели со стороны защиты. Один из них предложил внести за начальника Госавтоинспекции Новокузнецкого района залог в размере 1,5 миллиона рублей и назначить ему домашний арест. Однако суд отклонил ходатайство.

Заместитель Масленникова, Андрей Харченко, также задержан по подозрению во взяточничестве. Обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Однако если в течение 10 дней следствие не предъявит обвинения, и Масленников, и Харченко будут освобождены.

Напомним, Павла Масленникова и Андрея Харченко задержали по подозрению в получении взятки. 11 марта сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с УСБ задержали начальника ГИБДД Новокузнецкого района при получении 80 тысяч рублей в его кабинете. По версии следствия, Масленников вместе со своим заместителем Андреем Харченко заключили договоренность с одним из новокузнецких предпринимателей: за то, чтобы свободно перевозить уголь по городским улицам, бизнесмен платил полицейским по 20 рублей с каждой тонны. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору».