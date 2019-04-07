Вечерний спуск и карнавальные костюмы: В Шерегеше проходит Grelka Fest

В течение десяти дней на горнолыжном курорте Шерегеш будет жарко: здесь с 5 апреля проходит ставший уже традиционным фестиваль Grelka Fest. К слову, первый масштабный спуск в карнавальных костюмах, состоялся 6 апреля, а спуск в купальниках назначен на 13 апреля.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Первый масштабный спуск, в котором приняли участие 740 человек, состоялся в субботу, 6 апреля. Участники спуска подошли к созданию костюмов с фантазией. Так, среди участников спуска была замечена группа пиратов с кораблем. Самому маленькому пирату – всего один год и месяц. К слову, именно этот мега-костюм занял первое место, а его создатели получили 10 тысяч рублей и призы от организаторов.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Спортсмены и болельщики ХК «Металлург» в очередной раз доказали, что новокузнецкая школа хоккея – настоящая кузница спортивных талантов. Ребята спустились с горы в полной спортивной экипировке. Даже ворота с собой прихватили. Правда, вместо коньков они использовали сноуборды.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Король ночи из «Игры престолов» явился на костюмированный спуск вместе с другими жителями Семи королевств Вестероса и других земель. Король ночь был награжден за самый необычный костюм.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Небольшой шабаш устроили прямо на фестивале ведьмы. К счастью, настроены они были дружелюбно и дарили окружающим свои улыбки.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Один из участников спуска надел яркий сарафан и кокошник. Брутальная «русская красавица» на сноуборде - это вам не Кончита Вурст!

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Астерик и Обеликс не смогли обойти вниманием массовый спуск в карнавальных костюмах. Пили ли они волшебное зелье – никому не известно, но спустились с горы просто волшебно!

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Хищник оставил на время противостояние с Чужим и приехал в Шерегеш. Возможно, он искал на склоне горы своего противника, но это никак не помешало ему достойно спуститься вниз.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Червонная королева из «Алисы в Стране чудес» никому не рубила головы, а лишь мило улыбалась. А все потому, что на Grelka Fest все становятся добрее.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Дневная фурия из «Как приручить дракона» на время променяла полеты с Беззубиком на сноуборд в Шерегеше.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Побывала на «Грелке» и великолепная художница Фрида Кало. Как всегда яркая и экспрессивная, она покорила сердца зрителей.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Арлекины-зомби на Grelka Fest подружились с Лавой Лагуной из "Пятого элемента" и типичным русским Петрушкой.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Тургеневские барышни отбросили ложный стыд и встали на лыжи и сноуборды. Говорят, скатились весьма элегантно и женственно.

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Вечером в Шерегеше состоялся первый массовый спуск с иллюминацией. Зрелище было ярким и необычным!

Участники карнавального спуска. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

К слову, массовый спуск в купальниках запланирован на 13 апреля. В этот же день состоятся прыжки в бассейн, множество конкурсов, выступления музхыкальных групп, награждение участниц конкурса «Мисс Шерегеш» и фестиваль красок Холи.

К слову, все, кто отправляются на Grelka Fest, могут добраться до горнолыжного курорта на «Шерегеш-экспрессе» за полцены. Для этого нужно предъявить кассиру карнавальный или купальный костюм.