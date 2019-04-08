2019-04-08T12:34:14+03:00
Общество

232 Виктории: Самые популярные имена детей в 2018 году в Кузбассе

Из года в год родители выбирают похожие имена
Кирилл ЧАЩИН
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Стали известны самые популярные имена в 2018 году. Фото: pixabay.comСтали известны самые популярные имена в 2018 году. Фото: pixabay.com
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В кузбасских ЗАГСах подсчитали, какими именами чаще всего и реже всего называли детей в прошлом году. Как оказалось, в этом вопросе есть традиционные лидеры.

Самым популярным мужским именем за последние восемь лет стало имя Артем. В спину ему дышит Александр и ему даже удается год-другой обходить фаворита. На третьем месте обычно идет Иван, Дмитрий или Михаил. Среди женских имени в первых рядах стоят Виктория, София и Анастасия.

Итак, в прошлом году 316 мальчиков, что является большинством, получили имя Артем. Александрами стали 257 человек. На третьем месте по популярности оказалось имя Михаил его выбрали родители 236 малышей. Далее пол популярности идут имена : Иван, Дмитрий, Матвей, Кирилл, Максим, Рома, Егор, Тимофей, Илья, Ярослав, Андрей, Данил, Сергей, Богдан Арсений, Степан и Никита.

В 2018 году 250 малышек назвали Софиями. Кроме того, на свет появилось 232 Виктории и 201 Полина. Далее среди популярных женских имен также: Дарья, Анна, Валерия, Анастасия, Алиса, Мария, Софья, Варвара, Александра, Екатерина, Арина, Елизавета, Ксения, Милана, Василиса, Дарина. Среди лидеров имен есть библейское – Ева. Жен Адама в прошлом году появилось аж 148.

Самими редкими именами среди девочек стали имя Евангелина и Лада. Так своих детей назвали по шесть семей. В аутсайдерах мужских имен – Ярмир, Ростислав и Ян. Такие имена получили, шесть, восемь и девять мальчиков соответственно.

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Родители в Кузбассе не устают удивлять работников ЗАГСов. «Комсомолка» публикует самые необычные имена, которые получили дети в 2018 году.

Каждый год в списках новорожденных мальчиков появляется три-четыре необычных имени. Например, Ангел, Князь, Космос или Рим. 2018 год не стал исключением. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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