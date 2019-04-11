2019-04-11T14:08:47+03:00
Общество

20-градусная жара в Кузбассе сменится морозом до -6

Вслед за жаркими выходными придут холодные деньки
Екатерина РОМАНОВА
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Вслед за жаркими выходными придут холодные деньки.Вслед за жаркими выходными придут холодные деньки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жаркая, но переменчивая погода, которая плавно перейдет в похолодание, ожидается в ближайшие дни в Кузбассе. Самым жарким днем будет суббота – не упустите возможность съездить за город или прогуляться по городским улицам и паркам.

- В пятницу мы все еще будем находиться в теплом секторе циклона, - отметила Наталья Полуэктова, официальный представитель кемеровского гидрометцентра. - Днем возможны небольшие осадки с порывистым западным ветром.

В последний рабочий день воздух в Кузбассе прогреется до +9…+14 градусов. А вот на востоке региона ожидается лишь +3…+8. А вот к ночи похолодает до -2…+3, местами – до -8 градусов.

В субботу можно отправляться на прогулки, за город, на дачу. День будет почти жарким: воздух прогреется до +10…+15 градусов, а местами и до +20. Небольшие осадки возможны лишь местами. К слову, отправляясь на природу, обязательно обработайте одежду средствами от клещей: они уже открыли свой сезон после долгой зимы. Ветер в этот день будет западным, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Ночью ожидается 0…+5 градусов.

В воскресенье в первой половине дня будет по-прежнему тепло: воздух прогреется до +10…+16 градусов. Однако постепенно станет холодать, и местами даже днем столбики термометров поднимутся не выше +5…+10 градусов. А уже ночью будет лишь -2…+3 градуса

- В воскресенье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и понижение температуры, - отметила Наталья Полуэктова. - Порывы западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. В большинстве районов области осадки от небольших и умеренных, по югу более сильные.

В понедельник температура воздуха еще понизится за счет прохождения очередного циклона. Днем ожидается от четырех до девяти градусов тепла, а ночью – до шести градусов мороза. Осадки и порывистый ветер сохраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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