Сколько заработали депутаты Госдумы от Кузбасса за 2018 год

Депутаты Государственной думы от Кемеровской области рассказали, сколько заработали за 2018 год. Общий доход народных избранников составил более 71 миллиона рублей.

Декларации о доходах восьми представителей Государственной думы от Кузбасса были опубликованы на сайте нижней палаты парламента России. Так, самым состоятельным народным избранником оказался Павел Федяев, который задекларировал доход за 2018 год в размере 29,9 миллиона рублей. Годом ранее заместитель председателя комитета Государственной думы заработал чуть больше 15 миллионов рублей.

На второй строчке по состоятельности оказался член комитета Госдумы Александр Фокин. Его доход за 2018 год вырос на 2 миллиона рублей и составил 6,9 миллиона. В собственности народного избранника два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, половина жилого дома площадью почти 500 «квадратов», три квартиры (в том числе две в долевой собственности), два машиноместа и две бани. Также депутат имеет автомобили Mercedes-Benz S350 и Toyota Land Cruiser 200

Александр Максимов заработал 6,6 миллиона рублей и оказался на третьей строчке. В собственности у депутата три земельных участка общей площадью больше 3 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 192 «квадрата» и квартира в долевой собственности. Также у народного избранника имеется автомобиль LAND ROVER, прицеп к легковому автомобилю SKIF M281064, снегоболотоход и снегоход. Супруга депутата задекларировала доход в 299 тысяч рублей.

Далее в списке Антон Горелкин с доходом в 6,5 миллиона рублей. В 2017 году Горелкин задекларировал 4,6 миллиона. В долевой собственности у депутата квартира 58 квадратных метров. Супруга депутата имеет в собственности земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 910 квадратных метров, коттедж 319 «квадратов» и квартиру 125 «квадратов». Также в собственности жены Горелкина автомобили Toyota Land Cruiser 150 и Toyota Land Cruiser 200. За 2018 год жена депутата заработала 9,7 миллиона рублей.

Доход прославленного шахтера Александра Мельника в 2018 году составил 6,3 миллиона рублей. У депутата в долевой собственности имеется небольшая квартира и гараж. В пользовании у народного избранника наемная квартира на срок полномочий в Государственной думе площадью 83 «квадрата». Супруга задекларировала доход в 119 тысяч рублей.

Евгений Косяненко заработал 5,1 миллиона рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. У члена комитета Государственной думы в долевой собственности квартира 68 квадратных метров. Депутат владеет мотовездеходом, снегоходом, мотолодкой. Супруга депутата заработала 800 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы Дмитрий Исламов за год заработал 4,9 миллиона рублей. В собственности депутата квартира площадью 102 «квадрата», машиноместо и доля квартиры. Также Исламов является владельцем автомобиля СУЗУКИ GRAND VITARA.

И самой бедной среди коллег оказалась Татьяна Алексеева. Ее доход за 2018 год составил 4,8 миллиона рублей. В собственности у депутата два земельных участка площадью больше 5 тысяч квадратных метров и жилой дом.

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