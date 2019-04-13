2019-04-13T12:46:10+03:00
Общество

Доходы самого богатого депутата Госдумы от Кузбасса выросли вдвое

Павел Федяев заработал почти 30 миллионов рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Павел Федяев задекларировал 29 миллионов дохода за 2018 год Фото: федяев-павел.рфПавел Федяев задекларировал 29 миллионов дохода за 2018 год Фото: федяев-павел.рф
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Депутаты Государственной думы от Кузбасса отчитались о доходах за 2018 год. Самый богатый представитель Кемеровской области за 12 месяцев увеличил свой доход практически вдвое.

Декларации восьми депутатов от Кузбасса были опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента.

Заместитель председателя комитета Государственной думы Павел Федяев традиционной возглавил список самых богатых депутатов от Кемеровской области. За последний год его доходы увеличились практически вдвое. Так, если в 2017 году Федяев заработал чуть больше 15 миллионов, то его доход в 2018 году составил 29 миллионов 915 тысяч рублей.

В собственности депутата находятся три квартиры общей площадью больше 200 квадратных метров, пять машиномест, нежилое помещение, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 861 квадратный метр, автомобили Infiniti FX37, VQ37, Mercedes-Benz, V 250 D 4 MAT IC, Subaru WRX STI.

Супруга Павла Федяева задекларировала доход за 2018 год в 5,9 миллиона рублей. Примечательно, что за 2017 год она заработала лишь 131 388 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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