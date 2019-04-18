Суд решил закрыть кемеровскую «Лапландию»

Кемеровчане могут лишиться «Лапландии»: по решению суда торговый центр закрыт до того момента, пока в нем не будут устранены нарушения.

Администрация города Кемерова обратилась в Арбитражный суд Кузбасса с иском к АО «АМК-Фарма», которому принадлежит торговый центр «Лапландия». Представители мэрии представили документы, согласно которым в здании имеются изменения планировочных решений, изменены назначения некоторых помещений, а техпаспорт объекта не соответствует фактической конфигурации помещений здания. Все это, в свою очередь, может представлять угрозу безопасности посетителей торгового центра. Городская администрация потребовала закрыть ТЦ до тех пор, пока не будут устранены все нарушения.

В свою очередь владелец торгового центра попросил не закрывать здание, а лишь запретить производить регистрационные действия в отношении «Лапландии». По мнению владельца ТЦ, из-за закрытия здания могут пострадать арендаторы. А чтобы подтвердить безопасность торгового центра, представитель акционерного общества представил сведения из госреестра, согласно которым состояние строительных конструкций здания позволяет и в дальнейшем безопасно эксплуатировать его. В качестве еще одного довода представитель ТЦ сообщил, что эксперт, обследовавший здание, не высказал никаких замечаний о нарушениях строительных норм. Тем не менее, судья отметил, что эксперт во время исследования не может давать предварительных заключений, так что этот довод во внимание не принимается. Приостановление же эксплуатации здания, прежде всего, необходимо для защиты интересов и безопасности кемеровчан.

- Принимая обеспечительные меры 11.04.2019 в виде приостановления эксплуатации здания, суд исходил из того, что такая мера будет способствовать предупреждению возможной чрезвычайной ситуации и не допущению причинения вреда жизни и здоровью граждан, с учетом не принятия ответчиком должных мер к наиболее быстрому рассмотрению дела, с учетом установления обстоятельств воспрепятствования доступа экспертов ко всем помещениям здания, в том числе, в помещения, занимаемые арендаторами, - сообщается в решении суда.

Суд отклонил заявление АО «АКМ-Фарма» и не стал изменять закрытие торгового центра на другую обеспечительную меру. Однако у владельца ТЦ «Лапландия» есть целый месяц на то, чтобы обжаловать решение суда.

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