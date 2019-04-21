2019-04-21T14:14:12+03:00
Общество

Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Татьяна Никонова: «Счастье ближе, чем кажется»

Нашла свой собственный рецепт счастья
Екатерина РОМАНОВА
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Финалистка "Миссис Кузбасс 2019" Татьяна Никонова. ФОТО: из личного архива героини публикации.Финалистка "Миссис Кузбасс 2019" Татьяна Никонова. ФОТО: из личного архива героини публикации.
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Татьяна Никонова – мама 23-летнего сына, увлеченный и творческий человек. У нее есть свой собственный рецепт счастья: находить и видеть хорошее и интересное в каждом дне и в любой ситуации.

- В детстве была девочкой-отличницей. Учеба нравилась, давалась легко, а прийти на урок с невыполненным заданием казалось чем-то постыдным, - вспоминает Татьяна. – Все время чем-то занималась - танцы, балет, театральная студия, легкая атлетика, музыкальная школа, хоровая студия...

Татьяна Никонова - истинный ценитель прекрасного. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Татьяна Никонова - истинный ценитель прекрасного. ФОТО: из личного архива героини публикации.

А потом Татьяна получила образование – менеджера по персоналу. Но, по ее словам, видела свое предназначение в том, чтобы создать хорошую семью, заниматься домом и детьми. Так все и сложилось: любящий муж, любимый сын, которому Татьяна посвящала все время.

- Я старалась дать сыну все самое лучшее, научить его всему, что знаю сама – и больше. Оттого постоянно занималась саморазвитием, знакомила сына с миром искусства. Всей семье ездили в лучшие музеи и театры России, - с улыбкой вспоминает Татьяна.

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Спуск в купальниках в Шерегеше. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Спуск в купальниках в Шерегеше. ФОТО: из личного архива героини публикации.

ын вырос, поступил в МГУ. И в то же время в жизни Татьяны произошли большие перемены. Она решила, что теперь можно реализовать себя не только как мать и хранительница домашнего очага, но и как специалист.

- Свой первый рабочий день помню очень хорошо: пришла в офис в красивом платье, на каблуках. Конечно, дресс-код был соблюден. Но я никому не понравилась. И мне не понравилось на работе: четкий график, обязанности, отчеты. Я умела и знала очень многое, но все это к работе и бизнесу не имело отношение. Так что в первые дни я ходила на работу очень красивая и очень несчастная, - смеется Татьяна.

К слову, в коллектив Татьяна вписалась довольно быстро, а некоторые ее коллеги вскоре забросили привычные джинсы и кроссовки и стали ходить на работу в женственных платьях и костюмах.

Глядя на татьяну, ее коллеги сменили джинсы и кроссовки на плятья и каблуки. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Глядя на татьяну, ее коллеги сменили джинсы и кроссовки на плятья и каблуки. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Сейчас руковожу турагентством, являюсь исполнительным директором Кузбасского союза риэторов, работаю в кадровом агентстве «Номинал» директором по подбору кадров, - перечисляет Татьяна. А потом добавляет, что к новому темпу жизни за шесть лет привыкла, и уже не представляет, как жить по-другому.

- Утром – прогулка с собакой, тренажерный зал, работа, вечером – прогулка с собакой, тренажерный зал. Времени скучать нет! - смеется Татьяна. – Выходные тоже провожу активно: горные лыжи, коньки, театры, музеи. Недавно провели II Сибирский форум по недвижимости – горжусь тем, что занималась его организацией! Вместе с единомышленницами стали устраивать поэтические вечера. И знаете, с каждым разом все больше желающих принять в них участие!

Зимой - лыжи и коньки, летом- велосипед. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Зимой - лыжи и коньки, летом- велосипед. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Не так давно Татьяна пришла к выводу, что жить нужно сейчас, не откладывая ничего на завтра: жизнь скоротечна, а того, что было в 20 лет, спустя годы уже не вернуть и не повторить.

- Я научилась получать хорошие эмоции от всего. Позитив есть в самых простых вещах: чашке хорошего кофе, премьере в Новокузнецком драмтеатре, первом снеге, спуске в купальниках в Шерегеше, - смеется Татьяна. – Надо просто увидеть это. Ведь счастье – намного ближе, чем кажется, только руку протяни…

Счастье всегда рядом. Нужно лишь руку протянуть. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Счастье всегда рядом. Нужно лишь руку протянуть. ФОТО: из личного архива героини публикации.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Татьяну Никонову, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи - лента «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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