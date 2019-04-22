Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Елена Антонова: «Ради дочки сверну горы!»

Материнство меняет каждую женщину, привнося в ее жизнь что-то новое, заставляя пересмотреть свои взгляды и принципы. И будто открывает волшебную шкатулку с творческой энергией. Так случилось и с Еленой Антоновой. Несколько лет она работала в торговле на руководящих должностях, а потом родилась дочка Лера – и начался новый этап жизни, совсем не похожей на ту, что была до этого.

- Мне всегда хотелось связать жизнь с творчеством, заниматься любимым делом, создать что-то интересное, полезное для окружающих. Увлечение фотографией подвигло создать фотостудию, а дальше мне захотелось делиться полученными знаниями, - рассказывает Елена. – Защитила в центре занятости бизнес-план, открыла фотошколу! Ведь именно любовь к делу, которым ты занимаешься делает тебя профессионалом.

А дальше было вот что. Лера немного подросла, и Елена поняла, что ей не хватает большого центра творчества, где дочь могла бы заниматься, да чтобы при этом мама не сидела на скамеечке в коридоре, а тоже была бы чем-то занята. Идея переросла в проект, и уже вскоре перерезались красные ленточки. Лера и другим дети приступили к занятиям, а их мамочки в это время в соседнем зале занимаются спортом, танцами или иными развивающим занятиями.

С рождением дочери жизнь Елены сделала крутой вираж. ФОТО: личный архив героини публикации.

- Своему ребенку хочется открыть весь мир, подарить самое лучшее, что в нем есть. Для этого я готова горы свернуть, - улыбается Елена. - Леруся, мотивирует меня для саморазвития, достижения новых целей. У меня теперь нет права быть слабой, посредственной, пассивной. Я для нее должна быть только лучшей, быть примером.

К слову, именно пятилетняя Лера стала инициатором участия мамы в конкурсе красоты. Вместе год назад они сходили на финальный концерт конкурса и девочка, глядя на самую красивую маму на свете, взяла с нее обещание, что в следующий раз они вместе выйдут на сцену. А муж, друзья и коллеги очень обрадовались, когда Елена стала финалисткой.

Воспитание дочери, семья, ведение бизнеса, постоянное саморазвитие, семинары и мастер-классы – все это требует сил и энергии. Как же при таком активном графике оставаться красивой? Елена Антонова поделилась своими небольшими секретами.

- Нужно улыбаться, мыслить позитивно, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и, конечно же, не забывать про отдых, - говорит Елена. – Раздвиньте границы! Я всегда берусь за то, чего не умею – чтобы этому научиться! Мыслю креативно, так как творчество делает результат любой деятельности уникальным! Дарю улыбки всем и мыслю позитивно! И верю в то, что Вселенная на моей стороне.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Елену Антонову, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи - лента «Миссис «Комсомольская правда».