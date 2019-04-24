2019-04-24T06:50:19+03:00
Общество

Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Нина Агеева: «Быть родителями непросто…»

Путешественница, любящая мама и просто красавица
Екатерина РОМАНОВА
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Финалистка конкурса Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.Финалистка конкурса Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.
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Нина Агеева руководит туристическим агентством. Когда-то она мечтала стать юристом и даже получила соответствующее образование, но потом немного изменила мечту. Сейчас она полностью погружена в тему туризма и путешествий. И, к слову, очень рада, что может совмещать свое увлечение и желание посмотреть мир с работой.

Нина Агеева ни минуты не сидит на метсе. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Нина Агеева ни минуты не сидит на метсе. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Нина Агеева – мама 7-летней дочки Варвары. Как и все женщины, до ее рождения она и не представляла, насколько это сложно – быть родителем. Ведь надо во всем быть примером для дочери, научить ее правильно расставлять приоритеты, помогать познавать мир, делать все, чтобы девочка всегда чувствовала себя любимой.

Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Материнство - это безграничная любовь к своему ребенку, - рассуждает Нина. - С рождением дочери, я поняла, как не просто быть родителем! Но мой ребенок это мое продолжение, в ней моя сила и опора, надежда на продолжение рода. Поэтому все трудности можно преодолеть!

У Нины Агеевой, как и у любой женщины, есть свой рецепт красоты и гармонии. Она отлично знает, как важны здоровый сон, вкусное и правильное питание, а чтобы всегда выглядеть хорошо, умывается холодной водой и занимается йогой.

- Источник моей энергии - это побыть наедине с собой, - рассказывает финалистка конкурса о том, как всегда оставаться активной. - А вдохновляет меня общение с успешными творческими и умными людьми.

Месяц назад Нина Агеева решила испытать удачу и подала заявку на кастинг конкурса «Миссис Кузбасс 2019». До последнего момента она ничего не говорила своим близким. И лишь когда стали известны имена претенденток на корону, рассказала обо всем. Родные, конечно же, поддержали Нину в ее решении. А теперь и вы, наши читатели, можете поддержать финалистку конкурса.

Финалистка конкурса Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Финалистка конкурса Нина Агеева. ФОТО: из личного архива героини публикации.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Нину Агееву, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи - лента «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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