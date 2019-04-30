Как будет ходить общественный транспорт на Радоницу в Кемерове

Кемеровские власти пообещали привлечь дополнительный транспорт на Радоницу. В этом году день поминовения усопших выпал на 7 мая.

На Радоницу работа общественного транспорта будет организована по расписанию будничного дня. К тому же с 9.00 до 18.00 в этот день будет привлечен дополнительный транспорт.

На кладбища № 2, 3, 4, 5 в поселке Южном будут доставлять следующие маршруты:

• № 17 «Ост. АТП-3 - пос. Казачий - кладбище № 2 - кладбище № 5» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 17т «Ост. АТП-3 - пос. Казачий - кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 66т «ОАО «Химпром» - пос. Казачий - кладбище № 2» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

• № 70 «Ост. «Швейная фабрика - кладбище № 2». По схеме движения: в прямом направлении - ост. «Швейная фабрика - пр. Ленина - пр. Кузнецкий - ул. Автозаводская - ул. Базовая - ул. 1-я Линия - Казачий тракт - ул. Совхозная - кладбище № 2. В обратном направлении: кладбище № 2 - ул. Совхозная - ул. Центральная - ул. 4-я Цветочная - ул. 1-я Линия - ул. Базовая - ул. Автозаводская - пр. Кузнецкий - пр. Ленина - ост. «Швейная фабрика»;

• № 70а «Ост. «Швейная фабрика - кладбище № 5». По схеме движения: кладбище № 5 - ул. Совхозная - ул. Центральная - ул. 4-я Цветочная - ул. 1-я Линия - ул. Базовая - ул. Автозаводская - пр. Кузнецкий - пр. Ленина - ост. «Швейная фабрика».

• № 80т «Д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2». По схеме движения: пр. Комсомольский - пр. Химиков - пр. Ленинградский - пр. Ленина - ул. Соборная - ул. Бийская - ул. Базовая - ул. Баумана - ул. Радищева - ул. 1-я Линия - Казачий тракт - ул. Совхозная - кладбище № 2 в прямом и обратном направлениях.

В этот день также будут продлены следующие маршруты.

• № 3т «Ост. ТРК «Променад 2» - 1-я Линия - кладбище № 2»;

• № 9т «Д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2»;

• № 35т «Д/п «Шалготарьян» - 1-я Линия - кладбище № 2»;

ВНИМАНИЕ! С 9.00 до 18.00 маршруты № 9т, 35т будут работать без заезда до остановки «Детский сад».

• № 10 «ОАО «Химпром» - «Геологоразведка»;

• № 80 «Ост. ТРК «Променад 2» - ост. «Детский сад»;

• № 72 «Кладбище № 1 - кладбище № 2 - кладбище № 5»;

• № 80т «Д/п «Комсомольский» - кладбище № 1 - кладбище № 2»;

• № 71 «Ост. ТУРР - Солонечное кладбище»;

• № 73 «Ост. «ДК Кировского района - ул. Леонова - ул. Александрова - кладбище Кировского района»;

• № 179э «Ж/д вокзал - ж. р. Кедровка»;

• № 194 «Ж. р. Промышленновский - ж. р. Кедровка»;

• № 197э «Пл. Волкова - ул. Рабочая»,

• № 279э «Д/п «Ленинградский» - ул. Рабочая».

Кроме того, будут организованы дополнительные маршруты с 9.00 до 16.00:

• № 74 «Школа № 70 - кладбище ж. р. Кедровка»;

• № 5кл «Ж. р. Ягуновский - кладбище ж. р. Пионер»;

• № 127кл «Стела - кладбище в пос. Боровой».

Отметим, что Сергей Цивилев подписал распоряжение о бесплатном проезде на Радоницу и 9 Мая в Кузбассе. Мера не касается проезда в маршрутных такси.