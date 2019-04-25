Проезд на Радоницу и День Победы в Кузбассе будет бесплатным
В этом году в Кузбассе будет сохранена традиция бесплатного проезда для кузбассовцев на Радоницу и День Победы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.
К губернатору обратился заместитель по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Он отметил, что в Кузбассе много лет существует традиция, когда проезд на Радоницу и в День Победы в городском транспорте (за исключением маршрутных такси) является бесплатным. Панов попросил сохранить традицию и в 2019 году.
Губернатор уже подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что ранее стало известно, какие звезды выступят в Кемерове на День Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU