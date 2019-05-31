Снесло крышу: здания администрации Новокузнецка и банка пострадали от урагана

Сразу у двух знаковых для Новокузнецка здания прошедшим накануне ураганом снесло крыши. От сильного ветра пострадали администрация города и здание банка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712133" frameborder="0"></iframe> Как у новокузнецкого банка ветром сорвало крышу..Видео: Instagram администрации города Новокузнецка.

Кадры с ураганным ветром, который треплет кровельные листы на крыше здания банка, появились в социальных сетях. Камера зафиксировала разгул стихии. К слову, здание банка, на котором сорвало элементы кровли, не так давно находилось на капитальном ремонте.

Здание сбербанка с потрепанной крышей.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Зданию администрации также нанесен ущерб: от ветра здесь пострадали элементы крыши. Всего же в городе оказались поврежденными кровли на семи зданиях - об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Антон Черемнов.

Поврежденная кровля здания администрации.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще он отметил, что ураганным ветром сломано 58 деревьев, произошли обрывы 70 линий электропередачи. Последствия стихии будут устранять в течение пяти дней.