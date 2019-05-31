2019-05-31T15:59:38+03:00
Происшествия

Снесло крышу: здания администрации Новокузнецка и банка пострадали от урагана

Стихия разбушевалась 30 мая [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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У новокузнецкого банка ветром сорвало крышу.У новокузнецкого банка ветром сорвало крышу.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу у двух знаковых для Новокузнецка здания прошедшим накануне ураганом снесло крыши. От сильного ветра пострадали администрация города и здание банка.

Как у новокузнецкого банка ветром сорвало крышу..Видео: Instagram администрации города Новокузнецка.

Кадры с ураганным ветром, который треплет кровельные листы на крыше здания банка, появились в социальных сетях. Камера зафиксировала разгул стихии. К слову, здание банка, на котором сорвало элементы кровли, не так давно находилось на капитальном ремонте.

Здание сбербанка с потрепанной крышей. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Здание сбербанка с потрепанной крышей.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Зданию администрации также нанесен ущерб: от ветра здесь пострадали элементы крыши. Всего же в городе оказались поврежденными кровли на семи зданиях - об этом сообщил замглавы города по ЖКХ Антон Черемнов.

Поврежденная кровля здания администрации. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Поврежденная кровля здания администрации.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще он отметил, что ураганным ветром сломано 58 деревьев, произошли обрывы 70 линий электропередачи. Последствия стихии будут устранять в течение пяти дней.

Поврежденная кровля здания администрации. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Поврежденная кровля здания администрации.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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