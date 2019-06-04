Рабочий погиб после обрушения на шахте «Распадская» в Кузбассе

В Кузбассе, на шахте «Распадская», произошло обрушение горной породы. В результате ЧП погиб один человек.

Несчастный случай произошел около 12.00 4 июня в Междуреченске. Предварительно установлено, что в третьей-четвертой секции лавы на одном из участков шахты имело место отслоение породы. В результате под завалами оказался 35-летний рабочий. Коллеги сообщили о произошедшем руководству шахты - на место прибыли горноспасатели, однако спасти горняка не удалось.

- Тело рабочего подняли на поверхность. Сейчас проходит процедура опознания. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину его смерти, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Свою проверку также начала прокуратура. В данный момент работы по добыче угля в забое приостановлены.

ПАО «Распадская» входит в состав Распадской угольной компании группы Evraz. Предприятие занимается добычей и обогащением угля в Кузбассе.

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