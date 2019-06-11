2019-06-11T09:50:56+03:00
Общество

Чего ждать дольщикам недостроенного дома на Тухачевского в Кемерове

Генеральный подрядчик не подписал соглашение с фондом защиты прав граждан
Екатерина БОРМОТОВА
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Чего ждать дольщикам недостроенного дома на Тухачевского в Кемерове. Фото: incident_42 / InstagramЧего ждать дольщикам недостроенного дома на Тухачевского в Кемерове. Фото: incident_42 / Instagram
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В Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области сообщили, как обстоят дела с недостроенным домом на улице Тухачевского, 29б в Кемерове. Сейчас строительство объекта заморожено.

Дольщики недостроенного дома на Тухачевского вновь забили тревогу: после встречи с руководством области прошло больше месяца, а никаких подвижек в решении острого вопроса нет. Напомним, встреча дольщиков с заместителем губернатора Глебом Орловым при участии Инспекции Госстройнадзора и генерального подрядчика прошла 30 апреля. На ней подрядчику было передано соглашение о взаимодействии с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.

- Информация о подписании данного соглашения в инспекцию не поступала. Реализация полномочий фонда, направленных на завершение строительства данного объекта, без подписания указанного соглашения в настоящее время невозможна. Изменение данной ситуации возможно после внесения изменений в законодательство в сфере долевого строительства. Соответствующий проект изменений направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ и принят в первом чтении, - сообщили «Комсомольской правде» в Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области.

В инспекции уточнили, что есть еще один вариант развития событий: признание застройщика банкротом. В этом случае достроить дом можно под руководством конкурсного управляющего с привлечением средств Фонда защиты прав граждан. Однако в настоящее время ни один из кредиторов не обратился в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика несостоятельным - даже несмотря на то, что последний соответствует всем признакам банкрота.

- В связи с признанием указанного объекта проблемным разрабатывается «дорожная карта» по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, - добавили в инспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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