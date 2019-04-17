Сергей Цивилев взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками

СЕГОДНЯ 02:52 2019-04-17T02:52:48+03:00

Пока в регионе остается два проблемных дома. Фото: страница Сергея Цивилева в "ВКонтакте"

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообещал решить проблему обманутых дольщиков в Кузбассе. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«В Кузбассе остро стоит проблема обманутых дольщиков. Сейчас в регионе семь таких домов. Люди семьями вынуждены ютиться у родственников и на съёмных квартирах. При этом исправно платят ипотеку. Такого издевательства над кузбассовцами не должно быть! По всем домам срочно будут приняты меры!», – написал Сергей Цивилев.

По словам губернатора к 1 сентября в Кемерове будут достроены четыре дома: на улице Гагарина на 194 квартиры, на Двужильного, 36 на 140 квартир, на проспекте Комсомольский, 29 на 135 квартир и на улице Сарыгина, 12А на 32 квартиры.

Кроме того, власти добились выплаты дольщиками в Осинниках страховых возмещений от страховой компании. Дом на улице Победы, 10 был заброшен в самом начале строительства. Планируется строительство нового дома другим застройщиком.

Как отметил Цивилев, остается два проблемных дома. По дому №5 в квартале «А» будет приниматься решение: достраивать или стоить новый , с учетом сохранения прав людей. Сложная ситуация в дольщиками, которые купили квартиры на Тухачевского, 29 «Б», здесь 236 пострадавших. По этому факту ведут расследование правоохранители.

– В 2019 году мы существенно изменим ситуацию по проблемам, которые копились ни один год. Поручил провести разъяснительную работу со всеми пострадавшими от недобросовестных застройщиков — каждый должен знать четкий срок и принятые решения по своему жилью, – отметил губернатор.

Напомним, что в Кемерове обманутые дольщики дома 29 «Б» на Тухачевского разбили палаточный лагерь и вышли с плакатами, призывающими властей решить их проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU