2019-06-13T19:37:06+03:00
Общество

Впервые гонки Пекин - Париж прошли через Кузбасс

Среди участников ралли - команда из Новокузнецка
Екатерина РОМАНОВА
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Впервые гонки Пекин - Париж прошли через КузбассВпервые гонки Пекин - Париж прошли через КузбассФото: Екатерина РОМАНОВА
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В ленте маршрута - Новокузнецк. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ленте маршрута - Новокузнецк.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впервые за 92 года один из этапов престижного ралли Пекин - Париж проходил по кузбасской земле. Более 120 раритетных автомобилей стартовали в Пекине, чтобы за 36 дней преодолеть более 15 тысяч километров и 12 стран.

Бабочки на решетке радиатора. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Бабочки на решетке радиатора.Фото: Екатерина РОМАНОВА

112-летний ветеран

День 13 июня выдался солнечным и жарким. Новокузнечане, встречающие участников ралли, собрались задолго до появления первого экипажа и терпеливо его ждали. Однако гонщики задерживались в пути.

Горожане встречают первых участников ралли. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Горожане встречают первых участников ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

И вот, спустя примерно полчаса после назначенного времени, на площадку возле новокузнецкого Ретропарка въехал первый экипаж.

Первый! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первый!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобилем под номером 11 управляли граждане Великобритании. А следом за ними прибыл экипаж на трицикле из Бельгии Contal Mototri Tricycle 700. Этот самый старый участник ралли был выпущен аж в 1907 году, то есть в этом году ему исполняется 112 лет!

Тот самый трицикл 1907 года выпуска. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Тот самый трицикл 1907 года выпуска.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приехал - починись

В течение нескольких часов участники ралли один за другим приезжали на автостоянку. Большинство из них тут же расстилали коврики, доставали инструменты и принимались приводить в порядок технику.

Все ли с тобой в порядке, старый друг? Фото: Екатерина РОМАНОВА

Все ли с тобой в порядке, старый друг?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приехал - починись!

Приехал - починись!

Где-то нужно было лишь очистить решетку радиатора от грязи, протереть стекло

Моем стекла. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Моем стекла.Фото: Екатерина РОМАНОВА

. А где-то потребовался чуть более серьезный ремонт - замена деталей.

Раритетный автомобиль Фото: Екатерина РОМАНОВА

Раритетный автомобильФото: Екатерина РОМАНОВА

Ремонт автомобиля. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ремонт автомобиля.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Мы уже поменяли два амортизатора, сейчас нужен еще один, - заметил Артур Лукашевич, житель Варшавы. - Ехать тяжело: жарко, дороги плохие - мы едем не по главным магистралям. В Монголии мы ехали через пустыню - и там несколько автомобилей сломалось. Кому-то смогли помочь. Вообще команда дружная!

Артур Лукашевич с напарником возле автомобиля.

Артур Лукашевич с напарником возле автомобиля.

Свой автомобиль, который был выпущен в 1941 году и находился к моменту покупки уже в плохом состоянии, Артур приобрел три года назад и специально готовил для этой гонки. Некоторые детали пришлось заменить, но большинство - оригинальные. Ралли и старинные автомобили - это хобби Лукашевича, а до недавнего времени он занимался IT-технологиями.

Один из участников ралли. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из участников ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобиль-участник ралли. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобиль-участник ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди машин, которые участвуют в ралли, такие известные марки, как Mercedes, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin.

Автомобиль-участник ралли. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобиль-участник ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Раритет! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Раритет!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Узнаете значок? Фото: Екатерина РОМАНОВА

Узнаете значок?Фото: Екатерина РОМАНОВА

На парковке выставки. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На парковке выставки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Но есть и такие подзабытые ныне бренды, как Sunbeam, Alvis, Contal.

Автомобили-участники ралли.

Автомобили-участники ралли.

От России в гонках участвует новокузнецкий экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска. Машина - музейный экспонат в новокузнецком Ретропарке. Однако сейчас она наравне с остальными участниками движется от Пекина до Парижа. Управляет отечественной легковушкой команда Александра Говора и Максима Отмахова.

Среди участников ралли немало женщин. Видимо, хобби затягивает всю семью! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди участников ралли немало женщин. Видимо, хобби затягивает всю семью!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Утром в пятницу участникам снова в путь. Следующая остановка - в Новосибирске.

Автомобиль-участник ралли и его хозяин. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобиль-участник ралли и его хозяин.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Справка «КП»:

Впервые международное ралли Пекин - Париж прошло в 1907 году. В первой гонке участвовало всего пять экипажей, которые одолели горные тропы Китая, пустыню Гоби в Монголии, степи и болота в России. С тех пор гонка проводится раз в три года.

Автомобиль словно сошел с экрана телевизора! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобиль словно сошел с экрана телевизора!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В уникальном ралли участвуют автомобили класса «Винтаж», выпущенные до 1941 года, а также автомобили «Классика», выпущенные до 1975 года.

В день экипажам приходится проходить по 500 - 700 километров. На части стоянок они ночуют в палатках и лишь в крупных городах останавливаются на ночлег в отелях.

Некоторые автомобили свловно созданы для путешествий и приключений. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Некоторые автомобили свловно созданы для путешествий и приключений.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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