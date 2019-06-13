Впервые гонки Пекин - Париж прошли через Кузбасс

В ленте маршрута - Новокузнецк.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Впервые за 92 года один из этапов престижного ралли Пекин - Париж проходил по кузбасской земле. Более 120 раритетных автомобилей стартовали в Пекине, чтобы за 36 дней преодолеть более 15 тысяч километров и 12 стран.

Бабочки на решетке радиатора.Фото: Екатерина РОМАНОВА

112-летний ветеран

День 13 июня выдался солнечным и жарким. Новокузнечане, встречающие участников ралли, собрались задолго до появления первого экипажа и терпеливо его ждали. Однако гонщики задерживались в пути.

Горожане встречают первых участников ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

И вот, спустя примерно полчаса после назначенного времени, на площадку возле новокузнецкого Ретропарка въехал первый экипаж.

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Автомобилем под номером 11 управляли граждане Великобритании. А следом за ними прибыл экипаж на трицикле из Бельгии Contal Mototri Tricycle 700. Этот самый старый участник ралли был выпущен аж в 1907 году, то есть в этом году ему исполняется 112 лет!

Тот самый трицикл 1907 года выпуска.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приехал - починись

В течение нескольких часов участники ралли один за другим приезжали на автостоянку. Большинство из них тут же расстилали коврики, доставали инструменты и принимались приводить в порядок технику.

Все ли с тобой в порядке, старый друг?Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приехал - починись!

Где-то нужно было лишь очистить решетку радиатора от грязи, протереть стекло

Моем стекла.Фото: Екатерина РОМАНОВА

. А где-то потребовался чуть более серьезный ремонт - замена деталей.

Раритетный автомобильФото: Екатерина РОМАНОВА

Ремонт автомобиля.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Мы уже поменяли два амортизатора, сейчас нужен еще один, - заметил Артур Лукашевич, житель Варшавы. - Ехать тяжело: жарко, дороги плохие - мы едем не по главным магистралям. В Монголии мы ехали через пустыню - и там несколько автомобилей сломалось. Кому-то смогли помочь. Вообще команда дружная!

Артур Лукашевич с напарником возле автомобиля.

Свой автомобиль, который был выпущен в 1941 году и находился к моменту покупки уже в плохом состоянии, Артур приобрел три года назад и специально готовил для этой гонки. Некоторые детали пришлось заменить, но большинство - оригинальные. Ралли и старинные автомобили - это хобби Лукашевича, а до недавнего времени он занимался IT-технологиями.

Один из участников ралли.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Среди машин, которые участвуют в ралли, такие известные марки, как Mercedes, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin.

В пути машины запылились и покрылись следами от насекомых.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Узнаете значок?Фото: Екатерина РОМАНОВА

На парковке выставки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Но есть и такие подзабытые ныне бренды, как Sunbeam, Alvis, Contal.

Автомобили-участники ралли.

От России в гонках участвует новокузнецкий экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска. Машина - музейный экспонат в новокузнецком Ретропарке. Однако сейчас она наравне с остальными участниками движется от Пекина до Парижа. Управляет отечественной легковушкой команда Александра Говора и Максима Отмахова.

Среди участников ралли немало женщин. Видимо, хобби затягивает всю семью!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Утром в пятницу участникам снова в путь. Следующая остановка - в Новосибирске.

Автомобиль-участник ралли и его хозяин.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Справка «КП»:

Впервые международное ралли Пекин - Париж прошло в 1907 году. В первой гонке участвовало всего пять экипажей, которые одолели горные тропы Китая, пустыню Гоби в Монголии, степи и болота в России. С тех пор гонка проводится раз в три года.

Автомобиль словно сошел с экрана телевизора!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В уникальном ралли участвуют автомобили класса «Винтаж», выпущенные до 1941 года, а также автомобили «Классика», выпущенные до 1975 года.

В день экипажам приходится проходить по 500 - 700 километров. На части стоянок они ночуют в палатках и лишь в крупных городах останавливаются на ночлег в отелях.