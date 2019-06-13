Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-13T10:50:35+03:00

В Новокузнецке участники ралли пробудут один день Фото: Олег УКЛАДОВ

Все желающие могут сфотографироваться с ретроавтомобилями

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В Новокузнецк прибывают первые участники международного ралли Пекин - Париж-2019. Они сделают остановку в музее техники Ретропарка.

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места событий. Уже финишировал в Новокузнецке первый экипаж с представителями Великобритании.

Всего в ралли участвуют 120 автомобилей. Зрелищная гонка стартовала в Пекине 2 июня и завершится в Париже 7 июля. Россию в ралли представляет экипаж из Новокузнецка.

В южной столице Кузбасса участники ралли пробудут до утра 14 июня. Сегодня все желающие смогут сфотографироваться с ретроавтомобилями-участниками необычной гонки.

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ИСТОЧНИК KP.RU