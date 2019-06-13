2019-06-13T10:50:35+03:00
Общество

Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция

Все желающие могут сфотографироваться с ретроавтомобилями
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке участники ралли пробудут один деньВ Новокузнецке участники ралли пробудут один деньФото: Олег УКЛАДОВ
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В Новокузнецк прибывают первые участники международного ралли Пекин - Париж-2019. Они сделают остановку в музее техники Ретропарка.

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места событий. Уже финишировал в Новокузнецке первый экипаж с представителями Великобритании.

Всего в ралли участвуют 120 автомобилей. Зрелищная гонка стартовала в Пекине 2 июня и завершится в Париже 7 июля. Россию в ралли представляет экипаж из Новокузнецка.

В южной столице Кузбасса участники ралли пробудут до утра 14 июня. Сегодня все желающие смогут сфотографироваться с ретроавтомобилями-участниками необычной гонки.

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Пекин - Париж: приключение для настоящих мужиков

Такой пробег - это эпическое выживание на колесах. Далеко не все гонщики доходят до финиша. Многие из них выглядят как персонажи из постапокалипсиса. Фанаты ретротехники со всего мира пройдут почти 15 тысяч километров, чтобы доказать, что есть еще порох в пороховницах. Координатор техподдержки Сергей Поспелов поделился подробностями эпических заездов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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