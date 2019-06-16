2019-06-16T14:55:26+03:00
Происшествия

«Прыгали на ходу»: из-за дождя в кузбасском городе сломалось колесо обозрения

Посетители были вынуждены прыгать из кабинок во время движения
Екатерина РОМАНОВА
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«Прыгали на ходу»: из-за дождя в кузбасском городе сломалось колесо обозрения.«Прыгали на ходу»: из-за дождя в кузбасском городе сломалось колесо обозрения.Фото: Олег БЫКОВ
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В городе Белово в воскресенье, 16 июня, случилось ЧП. Из-за внезапно начавшегося ливня сломалось колесо обозрения. Посетители были вынуждены буквально на ходу выпрыгивать из кабинок.

Воскресный день многие жители города Белово проводили в парке «Центральном». Здесь, в горсаде – так его называют сами беловчане – можно и погулять, и покататься на аттракционах. Однако именно в этот день что-то пошло не так, и большое колесо обозрения буквально взбесилось.

- Мы сели, поехали – классно, красота! Начался ливень, и колесо стало тормозить, когда мы были на самом верху, - рассказала Татьяна Ильина (имя изменено по просьбе героини). – Потом колесо резко поехало. Когда кабинки приближались к земле, люди прыгали из них. Хорошо, что посетителей было немного. Дети сильно испугались, я – тоже.

Татьяна также была вынуждена выпрыгнуть из кабинки, а так как колесо ехало очень быстро, девушка сильно ушибла ногу. Девушка объяснила, что прыгнуть решилась потому, что было непонятно, с какой скоростью и как долго крутилось бы это колесо.

Аттракцион, в конце концов, остановили, а потом, когда дождь закончился, медленно спустили тех, кто оставался в кабинках наверху.

- Теперь точно больше кататься на нем не буду и детей не пущу, - отмечает комментатор Prosto Djuliya.

К слову, колесо обозрения было установлено совсем недавно, ко дню рождения города Белово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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