Финал Кузбасской молодежной недели прошел в Кемерове

В субботу, 29 июня в линейном парке бульвара Строителей состоялся финал Кузбасской молодежной недели, которая началась 24 июня. На «бульварской» сцене молодые парни и девушки выступали с творческими номерами, ведущие развлекали зрителей конкурсами, а также наградили самых активных кузбассовцев, прославляющих наш регион.

12 часов, пасмурный субботний день, в центр бульвара Строителей стекаются кемеровчане всех возрастов: от самых маленьких, до самых стареньких — они пришли повеселиться. На празднике и правда было чем заняться: хочешь — учись базовым приемам айкидо, хочешь — прыгай на батутах, а если активные развлечения тебя не устраивают, можешь просто посидеть на мешках, купив что-нибудь поесть в палатках с едой. Кстати, для любителей химии, как науки, была организована зона, где показывали различные опыты, в том числе с жидким азотом.

Не обошли стороной праздник и любители хэнд-мэйда — они организовали торговые точки с сувенирами и игрушками ручной работы. Попадались довольно интересные экземпляры.

Горожане общались друг с другом, участвовали в играх, слушали музыку и наслаждались едой, пока в 12:30 на сцену вышел ведущий. Нет, он не испортил все веселье, если вы так подумали — он объявил, что скоро начнется награждение. Затем на сцене появился начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский. Он произнес короткую речь, поздравив всех с Днем молодежи, и перешел к награждению волонтеров и активистов молодежной сферы, вручив некоторым из них грамоты, а кому-то даже денежный приз в размере 10 тысяч рублей.

После церемонии награждения началась концертная программа: творческие коллективы представили свои танцевальные номера, вокальные номера и танцевально-вокальные номера. Одно выступление мне очень запомнилось: из него можно сделать серию мемов в духе «когда несешь домой подругу, которая перебрала с алкоголем».

В перерывах между представлениями ведущие приглашали на сцену гостей фестиваля и устраивали конкурсы с призами. Суть одного из них была в следующем: диджей включает популярную композицию, после останавливает ее на припеве, участники должны правильно назвать слова припева. Этот конкурс показался мне не совсем честным, потому что одной команде включали популярные русские композиции, а другой англоязычные. С английским у участников были совсем скверные отношения. Тем не менее, проигравших не было — все ушли с призами.

Концертная программа завершилась серебристым конфетти. По ощущениям, ребята, будто, выступили за пару минут, на самом же деле — прошел час.

В 14:10 началась вторая часть награждения, которую провел заместитель главы города Кемерово Олег Коваленко. Он также вручил кузбасским активистам грамоты и денежные награды. Всего в этот день было награждено 158 человек.

В 14:40 церемония завершилась, после чего конферансье объявил, что все развлекательные и обучающие зоны будут работать до восьми вечера. Награжденные начали расходиться, а гости фестиваля остались получать хорошее настроение.