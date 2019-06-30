2019-06-30T11:35:09+03:00
Спорт

Звезды хоккея привезли в Новокузнецк главный приз КХЛ

Кубок Гагарина презентовали горожанам Кирилл Капризов и Иван Телегин [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли в Новокузнецк Кубок Гагарина Фото: skuznetsov_nk / InstagramКирилл Капризов и Иван Телегин привезли в Новокузнецк Кубок Гагарина Фото: skuznetsov_nk / Instagram
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Новокузнецкие хоккеисты Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли в родной город главный приз КХЛ – Кубок Гагарина. Со звездами и их трофеем смогли сфотографироваться все желающие.

Кубок Гагарина в Новокузнецке.Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли главный трофей КХЛ в родной город. Видео: skuznetsov_nk / Instagram

«Кубок Гагарина сегодня в Новокузнецке! Герои ледовой арены фотографировались с болельщиками и раздавали автографы. А утром Иван Телегин посетил свою родную школу в Новоильинском районе, где вручил 28 комплектов спортивной одежды для юных хоккеистов», - написал на своей странице в Instagram мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Кирилл Капризов раздает автографы Фото: skuznetsov_nk / Instagram

Кирилл Капризов раздает автографы Фото: skuznetsov_nk / Instagram

Напомним, что по сложившейся традиции каждый игрок команды-победительницы может привезти главный трофей КХЛ в родной город. Сегодня приз презентовали воспитанники новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов и Иван Телегин. Еще один выходец из этой же школы, Илья Сорокин, привезет Кубок в Междуреченск 16 июля. Таким образом, Кубок Гагарина побывает в Кузбассе дважды.

Кирилл Капризов о Кубке Гагарина.Видео: skuznetsov_nk / Instagram

Иван Телегин, Кирилл Капризов и Илья Сорокин в составе команды ЦСКА одержали победу в турнире в апреле 2019 года. Армейцы выиграли Кубок впервые в своей истории.

К слову, высокие хоккейные награды не в первый раз приезжают в Новокузнецк. Так, в 2014 году Кубок чемпионов мира в Новокузнецк привез Сергей Бобровский. А в 2018 году благодаря Дмитрию Орлову новокузнечане увидели Кубок Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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