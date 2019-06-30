Звезды хоккея привезли в Новокузнецк главный приз КХЛ
Новокузнецкие хоккеисты Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли в родной город главный приз КХЛ – Кубок Гагарина. Со звездами и их трофеем смогли сфотографироваться все желающие.
Кубок Гагарина в Новокузнецке.Кирилл Капризов и Иван Телегин привезли главный трофей КХЛ в родной город. Видео: skuznetsov_nk / Instagram
«Кубок Гагарина сегодня в Новокузнецке! Герои ледовой арены фотографировались с болельщиками и раздавали автографы. А утром Иван Телегин посетил свою родную школу в Новоильинском районе, где вручил 28 комплектов спортивной одежды для юных хоккеистов», - написал на своей странице в Instagram мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Кирилл Капризов раздает автографы Фото: skuznetsov_nk / Instagram
Напомним, что по сложившейся традиции каждый игрок команды-победительницы может привезти главный трофей КХЛ в родной город. Сегодня приз презентовали воспитанники новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов и Иван Телегин. Еще один выходец из этой же школы, Илья Сорокин, привезет Кубок в Междуреченск 16 июля. Таким образом, Кубок Гагарина побывает в Кузбассе дважды.
Кирилл Капризов о Кубке Гагарина.Видео: skuznetsov_nk / Instagram
Иван Телегин, Кирилл Капризов и Илья Сорокин в составе команды ЦСКА одержали победу в турнире в апреле 2019 года. Армейцы выиграли Кубок впервые в своей истории.
К слову, высокие хоккейные награды не в первый раз приезжают в Новокузнецк. Так, в 2014 году Кубок чемпионов мира в Новокузнецк привез Сергей Бобровский. А в 2018 году благодаря Дмитрию Орлову новокузнечане увидели Кубок Стэнли.
ИСТОЧНИК KP.RU