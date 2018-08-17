Новокузнечане с утра стояли в очереди ради фото с Кубком Стэнли

СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-17T20:20:05+03:00

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На что только не пойдешь ради фотографии с Кубком Стэнли в руках. Так, жители Новокузнецка, например, ради исторического фото простояли в очереди больше восьми часов.

В программе, которая была анонсирована за много дней до презентации Кубка в Новокузнецке, сообщалось, что мероприятие начнется в 13.00. Поэтому уже к 11 утра к главной площади города стал подтягиваться народ.

Чтобы те, кто пришел первым, неожиданно не оказались в конце, да и вообще для исключения путаницы, предприимчивые новокузнечане стали занимать очередь, а некоторые даже фиксировать эти данные на листочке.

В презентации Кубка приняли участие врио губернатора Сергей Цивилев, хоккеист Дмитрий Орлов и мэр Новокузнецка Сергей КузнецовФото: Екатерина РОМАНОВА

К началу презентации на площади собрались сотни человек, однако праздник не начался. К толпе вышли организаторы, которые сообщили, что мероприятие перенесено на вечер – Кубок еще не прилетел!

Казалось бы, этот факт должен был сильно расстроить новокузнечан, но не тут-то было. Они не только не упали духом, но и решили продолжить стоять в очереди! В итоге ожидание Кубка для этих смельчаков вылилось в восемь с лишним часов. Но оно того стоило, уверены жители Новокузнецка и гости города.

Так, например, девушка Маргарита приехала ради фото с Кубком из Новосибирска.

– Спустя 8 часов 38 минут наступил мой момент торжества! И это того стоило! – поделилась своими эмоциями девушка.

Ради фото с Кубком и Орловым фанаты ждали больше восьми часов

Увы, сибирячка не знала, что трофей, прежде чем прибыть в Новокузнецк, сначала побывал именно в ее родном городе. Глядишь, и стоять долгие восемь часов Маргарите бы не пришлось. Впрочем, ведь не только Кубок интересовал собравшихся. Многим хотелось пожать руку герою – хоккеисту из Новокузнецка Дмитрию Орлову. И Маргарита не исключение.

– Мое рукопожатие Дмитрию не успели запечатлеть, – посетовала гостья Кузбасса.

Сам Дмитрий не уставал принимать поздравления от земляков и отвечал им взаимным «спасибо». Кубок находился на площади больше двух часов. Так что свою порцию счастья, думается, получили все, кто этого хотел. И совсем неважно, сколько времени для этого пришлось ждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/664790" frameborder="0"></iframe> Кубок Стэнли в Новокузнецке: Орлов о победах..Екатерина РОМАНОВА

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