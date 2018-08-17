Кубок Стэнли вместо Новокузнецка улетел в Новосибирск

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-17T13:08:12+03:00

Отсюда спортивный трофей доставят в Кузбасс на вертолете

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Вместо Новокузнецка, родины хоккеиста Дмитрия Орлова, Кубок Стэнли улетел в Новосибирск. Отсюда легендарный спортивный трофей в Кузбасс доставляют вертолетом.

Приключения Кубка Стэнли не закончились Челябинском, где форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ел из него пельмени. По дороге в Новокузнецк драгоценный трофей потерялся. Точнее, его забыли в аэропорту Москвы.

– По независящим от нас причинам Кубок задержался в Москве, и самолет до Новокузнецка улетел без него. По договору Кубок Стэнли присутствует в одном городе только сутки, поэтому нам ничего не оставалось, кроме как отправить трофей через Новосибирск. Из столицы он вылетел в 06.25 по московскому времени, и сейчас вертолетом летит из Новосибирска в Новокузнецк, – рассказала о приключениях Кубка Стэнли представитель команды организаторов со стороны Дмитрия Орлова Екатерина Хромова.

Собеседница издания отметила, что Кубок доставят в южную столицу Кузбасса к 19.00. Его презентует воспитанник новокузнецкой школы хоккея, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги в составе команды «ВашингтонКэпиталз», Дмитрий Орлов. Напомним, что по правилам все участники команды – обладательницы Кубка Стэнли могут привезти его на свою родину. Поддержать Дмитрия в Новокузнецк приехал его друг, актер сериала «Универ» Станислав Ярушин, который будет ведущим на презентации Кубка. Как отметила Екатерина Хромова, в Новокузнецке презентация пройдет по-скромному.

– У нас все по-простому, встретим Кубок, будем с ним фотографироваться. Максимум – попьем из него шампанское, – сказала представительница команды организаторов.

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