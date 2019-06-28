Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

А у нас – Fiesta!

Ловим заряд позитива вместе с лучшими командами Кузбасса

Суббота обещает быть жаркой, музыкальной и по-настоящему роковой. Впрочем, нет. Этот день будет звучать по-разному. Ведь Rock Fiesta объединит 13 кузбасских групп, играющих музыку разных направлений – от душевного блюза до жесткого хеви-метал.

В течение семи часов на главной сцене Кузнецкого района в Саду алюминщиков будут играть лучшие коллективы Новокузнецка и области. «Левый берег» и «Грязный Гарри», «The Sun Time» и «Neu Schauspiel», «Два злодея» и «Chеширская FM» - и это лишь часть новокузнецких групп! А ведь в гости на рок-фиесту приедут также «Живая вода» из Прокопьевска и две кемеровские группы – «А-Симметрия» и «АнгелиадА».

У каждой группы будет всего полчаса на то, чтобы покорить ваше сердце. Впрочем, хорошим музыкантам – а на фестивале будут только такие! – это не составит труда. А по-настоящему яркой, огненной и горячей точкой семичасового концерта станет огненное шоу Fenrir. Приготовьтесь к тому, что суббота будет по-настоящему громкой, яркой и позитивной!

Сад алюминщиков

29 июня, начало в 16:00, завершение в 23:00

Вход свободный.

Громко, еще громче!

Идем на фестиваль автозвука и тюнинга

Среди автомобилистов есть удивительные люди, которые уделяют особое внимание тюнингу автомобиля и автозвуку. Им важно, чтобы музыка из динамиков звучала чисто и громко. И тем, кто далек от автозвука, невдомек, сколько усилий нужно приложить для столь впечатляющего результата. Такими автомобилями по-настоящему дорожат и посторонним людям редко показывают всю «начинку».

Впрочем, 29 июня у новокузнечан будет уникальный шанс услышать, как это звучит, ощутить всем телом звуковые волны, увидеть «танцующие»»» на крыше автомобиля предметы и восхититься по-хорошему увлеченными людьми. К слову, громкие автомобили будут соревноваться между собой – кто покажет наивысший децибел.

Фестиваль автозвука и тюнинга – отличная возможность увидеть и узнать что-то новенькое. Не пропустите!

Парковка магазина «Лента»

Ул. Хлебозаводская, 19

29 июня, начало в 10:00

Вход для зрителей свободный.

Громко и еще громче!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Приглашаем на Пайрам!

Знакомимся с культурой шорского народа

Удивительный праздник – Пайрам – будет проходить в субботу, 29 июня на площади МКДК Куйбышевского района. Здесь каждый желающий может поближе познакомиться с традиционной культурой коренного народа – шорцев. Национальные инструменты, удивительная музыка и песни, картины и стихи шорцев. Во время праздника можно будет поучаствовать и в состязаниях в силе, ловкости и меткости. Например – перетягивании каната, стрельбе из лука, куреше, метании камней и прочем. Кстати, здесь будут проходить конкурсы на лучшее представление своей территории, оформление шорского национального стана, художественного слова, семейные конкурсы.

На традиционном шорском празднике будут рады гостям любой национальности!

МКДК Куйбышевского района

Макеевская, 6а

29 июня, начало в 12:00

Вход свободный.

К слову, на выходных в Новокузнецке будут проходить мероприятия в честь празднования Дня молодежи. Полная программа мероприятий здесь.