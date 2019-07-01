«Это ваша зона ответственности»: Сергей Цивилев вновь отчитал мэра Кемерова

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев остался недоволен тем, как мэр Кемерова участвует в решении насущных проблем жителей областного центра. После объезда Ленинского района Сергей Цивилев вызвал градоначальника к себе в кабинет, где провел с ним серьезную беседу.

В выходные глава региона встретился с жителями домов в Ленинском районе, которые неоднократно жаловались ему в социальных сетях на плохое состояние своего двора. Сергей Цивилев лично убедился, что здесь отсутствуют современные детские площадки, а подъезды и подвалы находятся в ненадлежащем состоянии. По словам жителей, в подъездах не производился ремонт около 10 лет.

Губернатор поручил здешним управляющим компаниям проработать детальный совместный план по развитию и ремонту этих домов и прилегающей территории. А главе города - провести общественные обсуждения, на которых согласовать с жителями внешний вид придомовой территории.

- Считаю, что в решении вопросов между управляющими компаниями и жителями глава должен был принимать непосредственное участие. Ведь горожане остались один на один с произволом УК. Кроме того, по многим проблемам мне приходится вести личный контроль, а это ваша зона ответственности как главы-хозяйственника, - сказал позже на личной встрече с Середюком в своем кабинете губернатор.

Он отметил, что лично проверит состояние домов и придомовых территорий в городе. Это, по мнению Сергея Цивилева, покажет реальные результаты деятельности главы.

Ранее губернатор обвинил Середюка в срыве сроков по строительству детского сада в жилом комплексе «Кемерово-Сити».