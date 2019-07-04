Земли – угольщикам, деньги – в бюджет: кузбасские власти объяснили, что происходит с сельхозугодиями

В Кузбассе не все сельскохозяйственные земли, используемые как промышленные, имеют соответствующий статус. Из-за этого местные бюджеты недополучают средства от промышленников, что не устраивает областную власть.

В последнее время в регионе заговорили о том, что власть передает угольщикам сельскохозяйственные земли. Чтобы прояснить этот вопрос, в администрации собрали пресс-конференцию, в ходе которой заместители губернатора ответили на вопросы журналистов.

В частности, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов отметил, что сейчас в статус промышленных переводятся те сельскохозяйственные земли, которые выкуплены предприятиями много лет назад, но не были оформлены должным образом.

- В 99 процентах случаев работа по переводу земель из категории сельхозназначения в категорию промышленных – это не передача предприятиям новых участков земель, это, по сути, юридический вопрос, направленный на наведение порядка в этой области. На самом деле промышленные компании в большинстве случаев давным-давно пользовались ими, приобретя или взяв в аренду три, пять и более лет назад, - сказал Андрей Панов.

Спикер отметил, что где-то земли зарезервированы компаниями на перспективу – если предприятие задумает расширяться. При этом в обоих случаях, по словам Панова, эти земли однозначно давно не используются для посадки сельхозугодий или выпаса скота.

И здесь возникает другой вопрос. Со всех используемых земель в муниципальные бюджеты пользователи должны платить налоги. Однако налог с сельхозземель значительно ниже, чем с промышленных. Если в первом случае он составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости, то во втором – 1,5 процента. Причем и кадастровая стоимость промышленного участка выше.

- Это серьезная проблема, и бюджеты, по сути, недополучают часть налогов, которую могли бы направить на социально-экономическое развитие своих муниципальных образований, - подчеркнул Панов.

Он также отметил, что не на всех переведенных в промышленные землях обязательно появятся заводы или разрезы. Так, к примеру, за первое полугодие 2019 года количество земель, переведенных для размещения автомобильных дорог, линий электропередачи, объектов связи и придорожного сервиса из общего объема переведенных земель, составило 25 процентов, что говорит также о развитии инфраструктуры в регионе.

На той же пресс-конференции заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов рассказал, что сегодня в Кузбассе простаивают тысячи гектаров, пригодных для пашни.