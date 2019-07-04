2019-07-04T12:19:06+03:00
Общество

В Кузбассе не используются 203 тысячи гектаров пашни

Лишь в трех районах области данная земля полностью занята
Екатерина БОРМОТОВА
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Лишь в трех территориях – в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах – отсутствуют неиспользуемые пашни Фото: pixebay.comЛишь в трех территориях – в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах – отсутствуют неиспользуемые пашни Фото: pixebay.com
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В Кузбассе простаивают 203 тысячи гектаров пашни. Об этом заявил заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

По данным на 1 января 2019 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кузбассе составляет 2 миллиона 655 тысяч гектаров, площадь сельскохозяйственных угодий – 2 миллиона 371 тысячи гектаров. Из них пашни занимают 1 миллион 467 тысяч гектаров, сенокос – 395 тысяч гектаров и пастбища 495 тысяч гектаров.

Как отметил Алексей Харитонов, сельхозпредприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства используют 1 миллион 264 тысячи гектаров пашни. Таким образом, простаивают почти 203 тысячи гектаров.

- Мы провели мониторинг и выделили те земли, которые наиболее пригодны для введения в оборот. Их на сегодня около 80 тысяч. Уже готов план ввода этих земельных участков, и на 2019 год запланировано освоить 12 тысяч гектаров, - отметил заместитель губернатора.

По словам Харитонова, лишь в трех территориях – в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах – отсутствуют неиспользуемые пашни. Также спикер отметил, что за прошедшие три года в оборот введено 35,6 тысячи гектаров пашни, в том числе около 10 тысяч гектаров в 2018 году.

Также Харитонов рассказал, сколько штрафов выписали предприятиям, которые используют сельхозземли не по назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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