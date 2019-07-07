После ДТП с фурой на кузбасской трассе 4-месячный ребенок попал в больницу

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718852" frameborder="0"></iframe> Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу..Видео: vk.com, "Регион 42"

На автодороге, соединяющей Ленинск-Кузнецкий и Кемерово, днем 7 июля произошло ДТП. Здесь грузовой автомобиль не только перевернулся, но и задел легковушку, в которой ехала семья с младенцем.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 24-ои километре трассы «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» между тремя и четырьмя часами дня. Фура Renault двигалась в сторону Кемерова, когда у нее лопнуло переднее левое колесо. Водитель потерял управление и автомобиль выехал на полосу встречного движения. В это же время из Кемерова по дороге двигался автомобиль Hyundai Solaris, в которое ехала семья с ребенком.

- В автомобиле ехали водитель, пассажир и 4-месячный младенец, при этом ребенок находился в автолюльке. От кузова фуры откололся крупный кусок и ударил иномарку. От этого удара Hyundai отбросило в правую сторону, и машина врезалась в ограждение, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате ДТП никто не пострадал.

У ребенка врачи скорой помощи не обнаружили видимых травм, тем не менее, его доставили в больницу и оставили для обследования и наблюдения.

В течение всего времени, пока специалисты занимались расчисткой дороги, сотрудники ГИБДД регулировали движение, перенаправляя транспортные потоки на 6-ом и 30-ом километрах на старую дорогу.