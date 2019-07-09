2019-07-09T06:27:07+03:00
Происшествия

Семеро пострадали: В Кузбассе из-за пьяного водителя перевернулся автомобиль с двумя детьми

Все пострадавшие находятся в больнице с травмами
Екатерина РОМАНОВА
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Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. ФОТО: Instagram Елены Малышевой.Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. ФОТО: Instagram Елены Малышевой.
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Вечером 8 июня на кузбасской трассе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Среди пострадавших – двое маленьких детей.

Около 20:30 по автодороге «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий – КемеровоЮрга» двигался автомобиль Nissan Sunny. Водитель, управлявший автомобилем, сел за руль будучи нетрезвым. К тому же он выбрал небезопасную для движения скорость. На 147 километре автодороги, в Промышленновском районе, водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В иномарке в момент аварии находился сам водитель и шесть пассажиров. Двое из них – дети 3,5 лет и одного года. Оба ребенка в момент аварии находились на руках у взрослых, а не в удерживающих устройствах. И водитель, и пассажиры после аварии были доставлены в больницу.

- По предварительным данным, Артем 3,5 года с различными травмами. Медициной катастроф ребенок будет эвакуирован в областную детскую больницу. Глеб, около 1 года, находится под контролем медиков и присмотром своей тети. Трое взрослых средней и тяжелой степени, двое легких, - рассказала заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева.

Замгубернатора отметила, что состояние всех семерых пациентов стабилизировано, угрозы их жизни нет. Сотрудники полиции, в свою очередь, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Инспекторы ГИБДД составили на автомобилиста протокол о нарушении правил перевозки людей, а это предусматривает штраф в размере до трех тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В следственном подразделении ОМВД России по Промышленновскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель может лишиться свободы на срок от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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