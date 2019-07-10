Пропавший в новокузнецком аэропорту кот вернулся к хозяйке

Два с половиной месяца длилась разлука новокузнечанки, переехавшей в Москву, с ее котом. Перед полетом на самолете кот сбежал из переноски, и лишь в июле его удалось найти и вернуть хозяйке.

12-летний британец Мохнур похудел на 5 килограммов и стал пугливым. Еще бы! Больше двух месяцев он жил в новокузнецком аэропорту, в то время как хозяйка, переехавшая в Москву, оплакивала потерю любимца. По версии работников аэропорта, кот испугался рева турбин, пробил крышку переноски и сбежал прямо перед вылетом самолета. Долгое время о судьбе Мохнура ничего не было известно, пока 5 июля сотрудник службы безопасности Владимир Кондратьев не заметил его. Мужчина выследил и поймал кота, а потом принес его в переноске. После того как стало ясно, что это - именно Мохнур, его отправили самолетом в Москву.

- Первым рейсом в субботу мы его отправили, сейчас кот в Москве. Он весит всего два килограмма, вообще хиляк, хотя до этих событий было 7,5 килограмма. Нас он узнал, кушает хорошо, - сообщила Маргарита Сурнина, хозяйка кота.

Мохнур не только похудел, но и стал пугливым. Пока он предпочитает проводить время возле хозяйки и не так активен и любознателен, как раньше. Девушка окружила его особой заботой, чтобы сгладить последствия пережитого стресса. Маргарита Сурнина отмечает, что если бы не Владимир Кондратьев, поймавший кота, ее встреча с питомцем так и не состоялась бы.

Напомним, Маргарита Сурнина - новокузнечанка. Она перебралась жить в Москву, а когда там обустроилась, попросила свою тетю помочь переправить кота из Новокузнецка в Москву. В середине апреля женщина приобрела билет для себя и для кота, но случилось непредвиденное. В аэропорту сообщили неправильные параметры переноски, и клетку с котом отправили в багажное отделение. Уже во время полета представительница авиакомпании сообщила, что Мохнур якобы испугался воя турбин, выбил крышку головой и убежал. В ответ на претензию Маргариты Сурниной авиакомпания прислала ответ, в которой извинялась за ситуацию с собакой.