Двум помог, а третьему не успел: кузбасский чиновник погиб, спасая тонущих подростков

В Кузбассе чиновник погиб, спасая тонущих подростков из реки. Мужчина смог вытащить из воды двух школьников, а третьего не успел.

Трагедия произошла в минувшую субботу в поселке Яя. Трое подростков купались в реке без присмотра взрослых. В это же время на берегу находился 43-летний заместитель главы Яйского района Павел Евсюков. Мужчина услышал крики о помощи, доносящиеся с реки, и бросился в воду.

- Ему удалось вытащить двух мальчишек. А когда поплыл за третьим, уже не смог вернуться, - рассказала «Комсомольской правде» знакомая семьи погибшего.

Женщина отметила, что мальчику, спасая которого погиб Павел Евсюков, было 16 лет. В понедельник, 15 июля, в поселке прошли похороны мужчины.