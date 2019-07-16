2019-07-16T12:12:41+03:00
Происшествия

Двум помог, а третьему не успел: кузбасский чиновник погиб, спасая тонущих подростков

Трагедия произошла на реке Яя
Екатерина БОРМОТОВА
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Павел Евсюков спас двух школьников Фото: личная страница Павла Есюкова / "Однокласссники"Павел Евсюков спас двух школьников Фото: личная страница Павла Есюкова / "Однокласссники"
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В Кузбассе чиновник погиб, спасая тонущих подростков из реки. Мужчина смог вытащить из воды двух школьников, а третьего не успел.

Трагедия произошла в минувшую субботу в поселке Яя. Трое подростков купались в реке без присмотра взрослых. В это же время на берегу находился 43-летний заместитель главы Яйского района Павел Евсюков. Мужчина услышал крики о помощи, доносящиеся с реки, и бросился в воду.

- Ему удалось вытащить двух мальчишек. А когда поплыл за третьим, уже не смог вернуться, - рассказала «Комсомольской правде» знакомая семьи погибшего.

Женщина отметила, что мальчику, спасая которого погиб Павел Евсюков, было 16 лет. В понедельник, 15 июля, в поселке прошли похороны мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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