Двое детей утонули на диких пляжах в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-14T09:40:49+03:00

Дети были на диких пляжах без взрослых Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кузбассе за сутки утонули двое детей. Они находились на диких пляжах без присмотра взрослых.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, первая трагедия произошла в Прокопьевском районе: здесь утонула 13-летняя школьница. В тот же день в Яйском районе утонул 16-летний подросток.

- Оба несчастных случая произошли в местах, не приспособленных для купания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что еще двое детей погибли на кузбасских водоемах в начале этой недели. Они также оказались без должного присмотра со стороны взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU