Двое детей утонули на диких пляжах в Кузбассе
В Кузбассе за сутки утонули двое детей. Они находились на диких пляжах без присмотра взрослых.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, первая трагедия произошла в Прокопьевском районе: здесь утонула 13-летняя школьница. В тот же день в Яйском районе утонул 16-летний подросток.
- Оба несчастных случая произошли в местах, не приспособленных для купания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что еще двое детей погибли на кузбасских водоемах в начале этой недели. Они также оказались без должного присмотра со стороны взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU