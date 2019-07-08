2019-07-08T08:36:04+03:00
Происшествия

Двое детей утонили на выходных в Кузбассе

Они находились в воде без должного присмотра
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Тело одного утонувшего подростка еще не нашлиТело одного утонувшего подростка еще не нашлиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе на выходных утонули двое детей. Региональный СК начал доследственную проверку.

Первая трагедия произошла в Анжеро-Судженске. 11-летняя девочка отдыхала на берегу реки вместе с родственниками. Купаясь, она нырнула и скрылась под водой – спасти ребенка не удалось.

Второй случай произошел в Ленинске-Кузнецком. 15-летний подросток был на берегу реки вместе со сверстниками. Находясь в воде, он потерял равновесие и скрылся под водой. Его тело еще не обнаружено.

- Необходимо отметить, что в обоих случаях погибшие купались в неразрешенных местах. В Анжеро-Судженске родственники утонувшего ребенка употребляли спиртное, - прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что до сих пор не найдено тело 9-летнего мальчика, который вместе с матерью утонул 29 июня в Мысках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем семьи
Приставы поймали должника прямо на дороге в Новокузнецке
Голый мужчина упал с балкона девятого этажа в Кемерове
Новокузнецкий владелец электромобиля отреагировал на обвинения мэра в воровстве
«Человек из Кемерова»: Алена Бабенко рассказала об отношении к Москве и родному городу
Возле кемеровского торгового центра умер инвалид
Четверо против двоих: в Кемерове произошла массовая драка
На одной из кемеровских площадей появится новый арт-объект
Парад космических колясок состоялся в Новокузнецке
Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу
Гром и град: какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 8 июля
Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всего
Строительство кузбасского автобана вышло на завершающий этап
Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон
Домашние заготовки довели кузбассовца до суда
Кузбассовцы за одну ночь лишились денег и имущества
После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболевания
На кемеровском предприятии случился пожар
Кузбассовец прошел сквозь стену ради наживы
Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке
Салют на День города 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Иван Купала будет жарким: погода в Кузбассе 7 июля
Сергей Кузнецов прокачался на Дне города
Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города
Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей
В день семьи в Кузбассе поженятся 64 пары
Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием