Двое детей утонили на выходных в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-08T08:36:04+03:00

Тело одного утонувшего подростка еще не нашли Фото: Олег УКЛАДОВ

Они находились в воде без должного присмотра

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе на выходных утонули двое детей. Региональный СК начал доследственную проверку.

Первая трагедия произошла в Анжеро-Судженске. 11-летняя девочка отдыхала на берегу реки вместе с родственниками. Купаясь, она нырнула и скрылась под водой – спасти ребенка не удалось.

Второй случай произошел в Ленинске-Кузнецком. 15-летний подросток был на берегу реки вместе со сверстниками. Находясь в воде, он потерял равновесие и скрылся под водой. Его тело еще не обнаружено.

- Необходимо отметить, что в обоих случаях погибшие купались в неразрешенных местах. В Анжеро-Судженске родственники утонувшего ребенка употребляли спиртное, - прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что до сих пор не найдено тело 9-летнего мальчика, который вместе с матерью утонул 29 июня в Мысках.

ИСТОЧНИК KP.RU