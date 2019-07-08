Двое детей утонили на выходных в Кузбассе
В Кузбассе на выходных утонули двое детей. Региональный СК начал доследственную проверку.
Первая трагедия произошла в Анжеро-Судженске. 11-летняя девочка отдыхала на берегу реки вместе с родственниками. Купаясь, она нырнула и скрылась под водой – спасти ребенка не удалось.
Второй случай произошел в Ленинске-Кузнецком. 15-летний подросток был на берегу реки вместе со сверстниками. Находясь в воде, он потерял равновесие и скрылся под водой. Его тело еще не обнаружено.
- Необходимо отметить, что в обоих случаях погибшие купались в неразрешенных местах. В Анжеро-Судженске родственники утонувшего ребенка употребляли спиртное, - прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что до сих пор не найдено тело 9-летнего мальчика, который вместе с матерью утонул 29 июня в Мысках.
ИСТОЧНИК KP.RU