В Междуреченске прошла «Битва дворов». Благоустройство территорий оценил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Городской конкурс благоустройства стал завершением кропотливой двухмесячной работы жителей. За это время они высаживали у себя в территориях цветы, приводили в порядок газоны, обустраивали игровые площадки, устанавливали мини-скульптуры. Всего за победу боролись 28 дворов.

За победу соревновались 28 дворов. Фото: Елена ПОПОВА

При подведении итогов оценивалось несколько показателей: количество цветников и зеленых насаждений, творческий подход к благоустройству, ухоженность площадок, активность старших по домам, количество проведенных субботников. Призовой фонд для победителей составили из средств городского бюджета и спонсоров.

Результаты работы горожан оценил Вячеслав Телегин в ходе традиционного объезда территорий. Он осмотрел дворы, которые заняли первое и второе места и увиденным остался доволен

-Если в каждом дворе будут такие инициативные люди, думаю, Кузбасс поменяется в разы, - сказал первый замгубернатора.

Призовой фонд для победителей составили из средств городского бюджета и спонсоров.Фото: Елена ПОПОВА

По результатам конкурса премия в размере 200 тысяч рублей за первое место была вручена жители дома по проспекту 50 лет Комсомола, 48. За второе место 150 тысяч рублей получили двору по улице Кузнецкой, 34. А самым творческим стал двор в Широком логу, 13. Здесь даже обустроен бассейн. Планируется, что теперь такой конкурс станет ежегодным.