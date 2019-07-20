2019-07-20T17:20:45+03:00
Происшествия

Вторая беременная женщина таинственно исчезла в Кузбассе

Муж рассказал «Комсомолке» о поисках Яны Пигалевой
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Яна Пигалева находится на пятом месяце беременности Фото из личного архива семьи ПигалевыхЯна Пигалева находится на пятом месяце беременности Фото из личного архива семьи Пигалевых
Изменить размер текста:

В Кузбассе таинственно исчезла беременная женщина. Это уже второй случай за последние полтора месяца.

В Новокузнецке третий день ищут 26-летную Яну Пигалеву. Женщина находится на пятом месяце беременности. Последней ее видела подруга, вместе с которой Яна ехала домой на такси. Однако дома молодая женщина не появилась.

- Последний раз я ее видел в 12.30 17 июля на остановке «Дворец спорта» в Центральном районе города. Подняли детализацию ее звонков, увидели, что уезжала на такси на разъезд Абагуровский, мы здесь проживаем. Связались с таксистом, он пояснил, что забрал их с подругой с Кутузова, 26 и довез до разъезда, - говорит супруг пропавшей Яны.

Что происходило дальше, муж передает со слов подруги, которая, выйдя из такси, пошла на дачу и позвала Яну к себе на кофе. Но женщина отказалась, пообещав встретиться попозже. С тех пор следы Яны Пигалевой обрываются.

К поискам беременной женщины подключились полицейские и волонтеры, однако никаких зацепок, которые бы вывели на пропавшую, найти пока не удалось.

- Все варианты, что мы поругались, и она уехала к подругам, мысли о суициде или отдыхе, отпадают. Яна недавно вернулась из-за границы, куда я ее отправлял на отдых к родственникам. Мы не ругались, - поясняет Александр Пигалев.

Мужчина не оставляет надежды увидеть жену целой и невредимой.

Елена Нестеренко пропала в конце мая Фото предоставлено СУ СК по Кемеровской области

Елена Нестеренко пропала в конце мая Фото предоставлено СУ СК по Кемеровской области

Отметим, что это уже второй случай таинственного исчезновения беременной женщины в Кузбассе за последние два месяца. В конце мая бесследно исчезла 39-летняя жительница Юрги Елена Нестеренко. Она была на последних месяцах беременности. Найти ее до сих пор не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожилую сельчанку нашли без сил на болоте в Кузбассе
В Кемерове столкнулись автобус и легковушка
Массовая драка возле кемеровского ночного клуба попала на видео
Знаменитый футболист из Калтана получил травму в товарищеском матче
19-летняя девушка выпала из окна общежития в Кемерове
Новые окна для новокузнецкой школы изготавливают заключенные колонии
На кузбасской трассе полыхал УАЗ
Самолет из Симферополя не сел в Кемерове
После ливня новокузнецкие водители остались без номеров
Двое новокузнечан сломали челюсть прохожему
«Еще кружит»: самолет из Москвы вновь не может приземлиться в Кемерове
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Новокузнецке
В Новокузнецке после дождя затопило дорогу
В Кемерове 4-летний ребенок выпал из окна: родителей накажут
В Кемерове после тумана восстановили работу аэропорта
В центре Кемерова из-за велогонки ограничат движение
В Кемерове погиб 42-летний судья
Из-за ремонта перекроют улицу в Кемерове
Кемеровчан зовут на День металлурга в «Парк Чудес»
В Новокузнецке заложили первый камень завода по производству технических газов
Кемеровчанка умерла во время аборта из-за врачебной ошибки
В Кемерове закрыли торговый центр «Я»
Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином
В Кемерове у роддома возникли серьезные проблемы
В Кузбассе изъяли полтонны протухшего свиного мяса
В кемеровской мэрии плохо работали с обращениями граждан
Туман парализовал работу кемеровского аэропорта
На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги
На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами