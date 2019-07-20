Вторая беременная женщина таинственно исчезла в Кузбассе

В Кузбассе таинственно исчезла беременная женщина. Это уже второй случай за последние полтора месяца.

В Новокузнецке третий день ищут 26-летную Яну Пигалеву. Женщина находится на пятом месяце беременности. Последней ее видела подруга, вместе с которой Яна ехала домой на такси. Однако дома молодая женщина не появилась.

- Последний раз я ее видел в 12.30 17 июля на остановке «Дворец спорта» в Центральном районе города. Подняли детализацию ее звонков, увидели, что уезжала на такси на разъезд Абагуровский, мы здесь проживаем. Связались с таксистом, он пояснил, что забрал их с подругой с Кутузова, 26 и довез до разъезда, - говорит супруг пропавшей Яны.

Что происходило дальше, муж передает со слов подруги, которая, выйдя из такси, пошла на дачу и позвала Яну к себе на кофе. Но женщина отказалась, пообещав встретиться попозже. С тех пор следы Яны Пигалевой обрываются.

К поискам беременной женщины подключились полицейские и волонтеры, однако никаких зацепок, которые бы вывели на пропавшую, найти пока не удалось.

- Все варианты, что мы поругались, и она уехала к подругам, мысли о суициде или отдыхе, отпадают. Яна недавно вернулась из-за границы, куда я ее отправлял на отдых к родственникам. Мы не ругались, - поясняет Александр Пигалев.

Мужчина не оставляет надежды увидеть жену целой и невредимой.

Елена Нестеренко пропала в конце мая Фото предоставлено СУ СК по Кемеровской области

Отметим, что это уже второй случай таинственного исчезновения беременной женщины в Кузбассе за последние два месяца. В конце мая бесследно исчезла 39-летняя жительница Юрги Елена Нестеренко. Она была на последних месяцах беременности. Найти ее до сих пор не удалось.