2019-07-24T10:48:45+03:00
Общество

Об опасностях смога рассказала главный пульмонолог Кузбасса

Также врач дала совет, как бороться с негативным воздействием смога
Екатерина РОМАНОВА
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Об опасностях смога рассказала главный пульмонолог КузбассаОб опасностях смога рассказала главный пульмонолог КузбассаФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас, когда Кузбасс затянут дымкой смога, который пришел в регион из Красноярского края, некоторые жители региона могут чувствовать себя плохо.

Об опасностях смога рассказала главный пульмонолог Кузбасса..Видео: youtube, "Здоровье Кузбасса

О том, как действует смог на организм, рассказала главный пульмонолог Кузбасса Надежда Ганюкова. По ее словам, плохо почувствовать себя может любой человек, однако особенно тяжело приходится людям, у которых есть заболевания дыхательных путей.

Смог оказывает отрицательное воздействие на организм. Он содержит много тяжелых металлов, вредных примесей. Поэтому любой человек может негативно отреагировать, – сообщила пульмонолог.

Чтобы свести к минимуму последствия смога, пульмонолог рекомендует пореже выходить на улицу. Дома лучше отказаться от прямого проветривания, а использовать кондиционеры с очистителем, «мойки» воздуха, проводить почаще влажную уборку, полоскать рот и пол солевыми растворами. Обязательно пейте больше воды.

Если все-таки есть необходимость выйти на улицу, то лучше всего использовать влажные марлевые повязки и менять их раз в два часа. А еще лучше – уехать на некоторое время туда, где нет смога, отдохнуть и вернуться домой тогда, когда дым от пожаров покинет Кузбасс.

Напомним, дым от лесных пожаров пришел в Кузбасс еще в субботу, 20 июля. До этого направление ветра было другим, и опасный смог не доходил до нашего региона. Сейчас же из-за установившегося циклона в Кузбассе слабый ветер, который не может развеять дым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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