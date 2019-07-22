Краденое солнце: когда рассеется мгла над Кубассом

Накрывшая Кузбасс мгла может задержаться в регионе еще на несколько дней. Когда жителям Кемеровской области ждать солнца и кто виноват в смоге, рассказали синоптики.

В течение нескольких дней кузбассовцы живут как в сказке Корнея Чуковского: вроде и день на дворе, а солнышка все нет и нет, лишь изредка нечетким диском оно просвечивает сквозь окутавшую регион мглу. Как будто и правда «крокодил наше солнце проглотил»! Кто виноват в том, что на Кузбасс опустилась мгла и когда небо над головами снова станет чистым, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В Кемерове небо обрело серый оттенок...Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Виной мглы, которую также называют дымкой или дымом, стали лесные пожары в Красноярском крае и высотный циклон. На севере Кузбасса небо приобрело сероватый оттенок, а в воздухе витает неприятный запах гари. На юге области цвет дымки серый с желтоватым оттенком, так как сюда дым от пожаров дошел в меньшем количестве, зато стоит туман. Из-за того, что в большинстве территорий региона нет осадков, а ветер слабый, мгла пока не может рассеяться.

... а в Новокузнецке - слегка желтоватый.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Кузбасс по-прежнему остается в ценрте высотного циклона. Северный ветер принес к нам дым от пожаров в Красноярском крае, и пока он не сменит направление, будет держаться такая погода, - отметила Наталья Полуэктова. - На ближайшие 2-3 дня мы не прогнозируем перемен.

Напомним, жители севера Кузбасса стали жаловаться на запах гари и дымку еще в субботу, 20 июля. Особенно заметной она стала в воскресенье, 21 июля. Тогда же синоптики объяснили, откуда взялась мгла. Специалисты МЧС дали ряд советов, как действовать при усилении дыма от лесных пожаров. А в регионе для предприятий с воскресенья, 21 июля, введен режим по ограничению выбросов.

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