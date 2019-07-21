СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-21T15:56:19+03:00

Как кузбассовцам спастись от мглы: совет от МЧС Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Изменить размер текста: A A

В воскресенье кемеровчане заметили, что в городе нечем дышать. В воздухе стойкий запах гари, а из-за дымки не видно солнца. Как спастись от мглы и что делать, чтобы не ухудшилось самочувствие, рассказали специалисты МЧС.

Воздух в Кузбассе оказался задымленным из-за природных пожаров, которые продолжаются в Красноярском крае. В такие дни, когда в воздухе – мгла, специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры личной безопасности:

- по возможности минимизировать время пребывания на улице;

- плотно закрывать окна и двери;

- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай);

- как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.

Напомним, мгла возникла из-за лесных пожаров.

- Погодные условия, такие как северный ветер со скоростью 5-10 м/с и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы с соседнего региона, - отметила пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - В понедельник сохранится ветер северного направления, но по области возможны осадки. Дополнительно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожары уничтожили в Красноярском крае 274 тысячи гектаров леса

Ближайшие пожары бушуют в 500 километрах от Красноярска. Но хорошего все равно мало. Дым накрыл не только Красноярск, о том же самом рассказывали и в районах – Абанском, Большемуртинском и других. Это сколько должно гореть леса? (подробности)

Красноярск снова накрыла едкая дымка и запах гари

Красноярцы жалуются на першение в горле и невозможность дышать.

- На Взлетке ночью совсем дышать невозможно было, - пишут горожане в соцсетях. (подробности)

Даже солнца не видно: Новосибирск затянуло дымом из-за пожаров в Красноярске

Эколог заверил, что в целом дышать в городе можно, и ничего страшного нет. В этой «бане» мы будем еще дня два находиться. А если это вытеснит какой-нибудь сухой, холодный воздух с севера, то ситуация изменится. (подробности)

Красноярский край окутал смог от лесных пожаров

- Спасла сегодня с открытым окном, проснулась от невозможного запаха гари, - жалуется Валентина, жительница поселка Абан. – Испугалась даже, думала, что горим. Вышла во двор, а в бассейне детском плавают черные хлопья. Все, как в тумане. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU