В воскресенье на Кемерово опустилась мгла

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-21T13:39:33+03:00

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Кемеровчане обеспокоены: в течение всего дня над городом висит дымка, сквозь которую едва пробиваются солнечные лучи. Как оказалось, это – та самая мгла, которая наблюдалась неделю назад и о которой предупреждали синоптики.

Ухудшение видимости из-за дымки, которую также называют мглой, наблюдается в течение всего воскресенья, 21 июля, на территории Кемеровской области.

Солнце пропало с неба из-за пожаров в Красноярском краеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Такое помутнение атмосферы вероятнее всего вызвано продолжающимися лесными пожарами в Красноярском крае. Погодные условия, такие как северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и отсутствие осадков, способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы с соседнего региона, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - В понедельник сохранится ветер северного направления, но по области возможны осадки.

Из-за неблагоприятных метеоусловий Кемеровским гидрометцентром введен режим по ограничению выбросов для предприятий Кемерова. К слову, изменение направления ветра и осадки способны рассеять мглу, которая опустилась на Кузбасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU