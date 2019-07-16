2019-07-27T17:35:46+03:00
Общество

«Земский фельдшер» в Кузбассе: медработникам – полмиллиона, больницам – кадры

Программа, пришедшая в Кемеровскую область год назад, призвана решить проблему нехватки медработников в сельской местности
Фаяз Алекберов
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Родильное отделение Топкинской районной больницы Фото: Топкинская районная больницаРодильное отделение Топкинской районной больницы Фото: Топкинская районная больница
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Ни для кого не секрет, что жители малых населенных пунктов, в особенности молодые, стараются уехать в большой город, в погоне за деньгами и хорошей жизнью. Процесс такой миграции очень плохо сказывается на тех, кто по какой-то причине не может покинуть обжитое место. Для этих людей рано или поздно может наступить «конец медицинской помощи» – доктора тоже хотят успешной карьеры в большом городе или уходят на пенсию.

Казалось бы, в чем проблема – нанять новых специалистов на замену? Однако привлечь на работу новых сотрудников в малый населенный пункт – это задача, мягко говоря, непростая. Программа «Земский фельдшер» призвана эту задачу сделать чуточку легче.

Ее суть состоит в том, что между департаментом охраны здоровья населения области и специалистом заключается договор, согласно которому сотрудник получает на руки единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, а взамен он должен будет отработать не менее пяти полных лет в глубинке.

Один из множества случаев

К сожалению, проблему нехватки сотрудников не избежала и Топкинская районная больница. Татьяна Кабакова, заместитель главврача, рассказывает, что клиника испытывает острый дефицит кадров, из-за чего сотрудники берут на себя больше часов. В мае этого года клиника вовсе лишилась родильного отделения, так как неонатолог ушел на пенсию. Без этого специалиста работать запрещено. То есть теперь будущим мамам придется ехать в областной центр, чтобы родить.

Татьяна Кабакова, зам главного врача Топкинской районной больницы Фото: соцсети

Татьяна Кабакова, зам главного врача Топкинской районной больницы Фото: соцсети

– Замену найти пока не удалось. Родильное отделение больницы было маломощное – на 7 коек, в нем только четверть ставки врача неонатолога, – рассказывает о ситуации Татьяна Кабакова. – Юридически мы можем принять на работу специалиста и гарантировать ему одну ставку, меньше не можем. Врач должен быть устроен, например, педиатром и совмещать в родильном отделении. Вакансий врачей педиатров у нас нет, а наши врачи не желают пройти первичную специализацию по профилю неонатология, так как имеют предпенсионный и пенсионный возраст.

Руководство ищет выход из ситуации и принимает меры: размещает вакансии на сайтах департамента охраны здоровья, службах занятости городов Кемеровской области, участвует в ярмарках вакансий для выпускников медвузов региона и других областей, привлекают через знакомых.

Помощь в пути

В этом году по программе «Земский фельдшер» Топкинская районная больница смогла нанять троих сотрудников скорой медицинской помощи. Семью фельдшеров из Алтайского края и выпускника медицинского училища из Анжеро-Судженска.

Владимир и Ольга Соклаковы приняли решение о переезде в Кузбасс, потому что программа предоставляла очень привлекательные условия.

Владимир Соклаков вместе со своей женой решил переехать в Кемеровскую область, потому что их привлекли условия Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

Владимир Соклаков вместе со своей женой решил переехать в Кемеровскую область, потому что их привлекли условия Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

– Мы искали работу, приемлемую по оплате, и чтобы она была в небольшом городе, – рассказывает глава семейства Владимир. – при этом чтобы рядом был большой город. Нам из всех вариантов приглянулся город Топки. По приглашению мы имели возможность получить там выплату по программе «Земский фельдшер» и муниципальное жилье, то есть вопрос съема жилплощади был решен.

Владимир Соклаков, помимо работы в скорой помощи, также решил совмещать ставку на фельдшерско-акушерском пункте в поселке Трещевский. До этого там пять лет не было медработника. По словам Татьяны Кабаковой, если бы Владимир не согласился работать там, то поселок оставался бы и дальше без фельдшера. Новый специалист работает в Трещевском ФАПе на четверть ставки, то есть два раза в неделю

По словам Владимира, ему всегда нравилось работать на ФАПах в селах. К тому же, благодаря этой возможности Сколаковы смогут получить квартиру. Для этого главе семейства нужно будет отработать на скорой и ФАПе десять лет. Владимир и его супруга планируют остаться в Топках, когда договор по «Земскому фельдшеру» истечет.

Клиническая картина

По программе «Земский фельдшер» в Кузбассе за 2018-ый год привлекли 23 фельдшера на работу в селах. Сейчас сеть фельдшерско-акушерских пунктов укомплектована основными работниками на 77 процентов, в некоторых из них этот показатель составляет 100 процентов. В деревнях Усть-Канда, Благодатенский и Воскресенский фельдшеров нет. Однако один работник может брать на себя несколько близлежащих деревень.

Топкинская районная больница Фото: Топкинская районная больница

Топкинская районная больница Фото: Топкинская районная больница

В Кузбассе действуют 444 стационарных ФАПа и десять передвижных, они представлены специально оборудованными автобусами. В 2019 планируется ввести в эксплуатацию еще пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

На 1-ое января 2019 года в Кузбасских государственных медицинских учреждениях насчитывалось 9227 врачей и 23702 средних медицинских работника. Укомплектованность ими в среднем 49 и 60 процентов соответственно. Согласно национальному проекту «Здравоохранение», на конец 2024 года эти цифры должны возрасти до 77 и 95 процентов.

Борьба за кадры

В Кемеровской области, помимо программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор», действует своя мера социальной поддержки для медработников дефицитных должностей. Работники со средним медицинским образованием могут претендовать на единовременную выплату в 1 миллион рублей. Если заключили договор после 1-го января 2019 года с государственной медицинской организацией области. Это актуально для тех должностей, которые включены в перечень на ФАПах или в здравпунктах.

Не обошли стороной и молодых специалистов со средним медицинским образованием. Для тех, кто устроился на работу в сельской местности, единовременно выплачивается пособие в 20 тысяч рублей.

Целевое поступление и обучение также используется для стимуляции пополнения кадров. В 2019 году в КемГМУ для обучения по программам специалитета было выделено 253 бюджетных места. По программам ординатуры выделено 98 мест. Для сравнения, в прошлом году эти цифры составляли 180 и 36 мест соответственно. С января 2019 отучившимся на бюджете студентам придется три года отработать в медицинской организации, у которой есть договор с ВУЗом. Если выпускник отказывается, ему придется компенсировать сумму, потраченную на его обучение.

В деревне Упоровка накануне открылся новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

В деревне Упоровка накануне открылся новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

Помимо бюджетных мест, предоставляемых образовательным учреждением, с 1-го января 2019 появилась возможность заключать договоры на целевое обучение между медицинскими учреждениями и студентами медицинских специальностей, независимо от курса и формы обучения. С начала года кузбасские учреждения уже заключили договоры с четырнадцатью старшекурсниками КемГМУ, с 29-ю ординаторами и 28-ю студентами Кемеровского областного медицинского колледжа. С 1-го сентября планируется увеличить количество таких договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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