2019-05-15T12:47:10+03:00
Общество

В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме

Из-за дефицита кадров родильное отделение временно закрыто
Екатерина БОРМОТОВА
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Родильное отделение в Топкинской районной больнице закрыто с 13 маяРодильное отделение в Топкинской районной больнице закрыто с 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Топках ищут врача-неонатолога для местного родильного отделения. Из-за дефицита кадров роддом пришлось временно закрыть.

Как писала «Комсомольская правда», родильное отделение Топкинской районной больницы закрылось 13 мая - в связи с увольнением единственного врача-неонатолога. Без этого специалиста роддом функционировать не может, поэтому было принято решение о его временном закрытии.

В департаменте здравоохранения Кемеровской области заверяют, что отделение начнет работу сразу, как будет набран необходимый персонал. А пока рожениц будут доставлять в роддома Кемерова и областной перинатальный центр.

- В медорганизации занимаются поиском и готовы принять необходимых специалистов. Врачи-неонатологи сегодня относятся к дефицитным специальностям, укомплектованность по которым составляет менее 40 процентов. В Топкинском районе врачу-неонатологу, который устроится на работу в больницу, будет выделено жилье, - сообщили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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