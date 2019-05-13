В Топках закрыли родильное отделение

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-13T18:23:18+03:00

Всех рожениц будут транспортировать в Кемерово

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Жители города Топки и Топкинского района временно остались без родильного отделения. Теперь всех рожениц будут транспортировать в областной центр.

С 13 мая закрылось родильное отделение Топкинской районной больницы. Как сообщает портал e-topki.ru, это связано с отсутствием врача-неонатолога.

Вся экстренная помощь будет оказываться в центральной больнице, а рожениц будут транспортировать в родильные дома города Кемерово.

По информации портала, в настоящее время не стоит вопрос о полном закрытии родильного отделения Топкинской районной больницы. Работа роддома возобновится, когда появится специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU