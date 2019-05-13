2019-05-13T18:23:18+03:00
Общество

В Топках закрыли родильное отделение

Всех рожениц будут транспортировать в Кемерово
Екатерина БОРМОТОВА
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Роддом перестал работать с 13 маяРоддом перестал работать с 13 маяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители города Топки и Топкинского района временно остались без родильного отделения. Теперь всех рожениц будут транспортировать в областной центр.

С 13 мая закрылось родильное отделение Топкинской районной больницы. Как сообщает портал e-topki.ru, это связано с отсутствием врача-неонатолога.

Вся экстренная помощь будет оказываться в центральной больнице, а рожениц будут транспортировать в родильные дома города Кемерово.

По информации портала, в настоящее время не стоит вопрос о полном закрытии родильного отделения Топкинской районной больницы. Работа роддома возобновится, когда появится специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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