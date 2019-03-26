2019-03-26T08:46:21+03:00
Общество

Не дают рожать: Медики прокомментировали слухи вокруг кемеровских роддомов

Замначальника департамента здравоохранения Кузбасса опровергла сообщения из Сети
Кирилл ЧАЩИН
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В соцсети появились слухи о том, что в кировский роддом не возят женщинВ соцсети появились слухи о том, что в кировский роддом не возят женщинФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Накануне в соцсети появились сообщение о том, что врачи скорой помощи перестали возить рожениц в кировский роддом, а также что в перинатальном центре не хватает мест. Заместитель начальника департамента здравоохранения Кузбасса прокомментировала слухи.

По словам Елены Зелениной, попасть в перинатальный центр может любая женщина с осложненной беременностью или с соматическими заболеваниями. Кроме того, роженица в соответствии с программой «Родовый сертификат» может выбрать любой стационар на территории страны, и ей не вправе отказать.

Зеленина отмечает, что палаты в перинатальном центре не «превратились в общежития», как пишут в соцсетях. Послеродовое отделение в центре рассчитано на 60 коек. Сейчас там находится 53 родившие женщины

– Что касается слухов о том, что департаментом издан приказ, какие-то нормативные документы либо дано устное распоряжение о том, что необходимо прекратить доставку бригадами скорой медицинской помощи рожениц в акушерский стационар городской клинической больницы № 2, я со всей ответственностью заявляю, что никаких ни письменных, ни устных распоряжений департаментом по этому поводу для бригад скорой помощи издано не было и не будет, - сказала замначальника департамента Елена Зеленина. – Кировский роддом продолжает работать и оказывает медицинскую помощь всем, кто к ним обращается.

Напомним, что ранее власти рассматривали вопрос о закрытии роддома в Кировском районе. Однако после реакции местных жителей было решено, оставить все как есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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