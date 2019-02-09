Роддом в Кировском районе Кемерова закрывать не будут

В субботу, 9 февраля, жители Кировского района встретились с руководством областного здравоохранения, чтобы обсудить судьбу родильного дома №3 города Кемерово.

Глава департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин пришел на встречу с жителями Кировского района, чтобы рассказать о планах относительно родительного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690890" frameborder="0"></iframe> Михаил Малин подвел итоги встречи с кемеровчанами..

– Вопрос о закрытии роддома рассматривался. Но наша задача - не закрыть его, а сделать ГБ№2 современной многопрофильной больницей, чтобы она вышла на качественно новый уровень, - заявил Михаил Малин.

На встрече с жителями Кировского района присутствовала заместитель губернатора Кемеровской области по здравоохранению Елена Малышева. Она выслушала все вопросы и предложения горожан по поводу дальнейшей судьбы роддома. Елена Малышева объяснила, что одним из вариантов, как вывести кировскую больницу на качественно новый уровень медицинской помощи и сделать ее более эффективной, было закрытие роддома. Однако прежде, чем такое решение может быть воплощено в жизнь, оно должно пройти ряд согласований. В том числе – общественные слушания.

- То общение, которое у нас сегодня происходит, - это часть общественных слушаний, и решение о закрытии их не проходит, - отметила Елена Малышева. – Спасибо вам за эту откровенность.

Итог же всей встречи подвел Михаил Малин. Чиновник отметил, что на сегодняшний день решения о закрытии родильного дома №3 нет, и этот вопрос не получил одобрения кемеровчан.

- На общественных слушаниях жители Кировского района и Департамента охраны здоровья и населения принято решение, что вопрос по закрытию кировского роддома не прошел, - сообщил чиновник.

Напомним, заявление о том, что родильный дом в Кировском районе может быть закрыт, Елена Малышева сделала на пресс-конференции, которая состоялась 6 февраля. Это заявление вызвало общественный резонанс, и жители города обратились к руководству области с просьбой не закрывать роддом, а также создали петицию в поддержку его дальнейшей работы. Итогом общения горожан и руководства областного здравоохранения стало решение не закрывать роддом.